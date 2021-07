Jeux olympiques

L’haltérophile Kristel Ngarlem veut avoir du plaisir à Tokyo

L’haltérophile Kristel Ngarlem a dû patienter un an de plus que prévu pour participer à ses premiers Jeux olympiques, mais ses objectifs n’ont pas changé. Et même si elle n’a pu s’y préparer dans des conditions optimales, elle n’entend pas bouder son plaisir.