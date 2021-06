Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez iront à Tokyo

Les Québécois Félix Auger-Aliassime et Leylah Annie Fernandez représenteront pour la première fois de leur carrière le pays aux Jeux olympiques le mois prochain à Tokyo, ont annoncé Tennis Canada et le Comité olympique canadien mardi.

La Presse Canadienne

Ceux-ci font partie des six joueurs qui représenteront le Canada au Japon. Les autres sont Bianca Andreescu, Vasek Pospisil, Gabriela Dabrowski et Sharon Fichman.

« C’est toujours un grand honneur de représenter mon pays, mais d’avoir l’occasion de le faire aux Jeux olympiques est vraiment la réalisation d’un rêve pour moi », a déclaré Auger-Aliassime par voie de communiqué. J’ai vraiment hâte de participer au plus grand rendez-vous multisport au monde pour la première fois de ma carrière. »

Ils seront dirigés par les entraîneurs Frank Dancevic, du côté masculin, et Heidi El Tabakh, chez les dames.

Auger-Aliassime, Pospisil, Andreescu et Fernandez se sont qualifiés pour les tournois en simple grâce à leur classement de l’ATP et de la WTA au 14 juin 2021.

Du groupe, Andreescu est la mieux classée en vertu de sa septième place au monde. Auger-Aliassime occupe le 19e rang en simple, Pospisil est 66e et Fernandez est 68e.

Dabrowski (12e) et Fichman (28e) ont aussi décroché une place de qualification en vertu de leur classement WTA en double. Pospisil et Auger-Aliassime se sont quant à eux qualifiés pour faire équipe en double masculin.

Les Jeux de Tokyo 2020 marqueront le début d’un nouveau chapitre pour le tennis canadien puisque Andreescu, Fernandez, Fichman et Auger-Aliassime en seront chacun à leur première expérience olympique en carrière.

« Je suis vraiment heureuse et fière de représenter le Canada, mon pays, aux Jeux olympiques », a mentionné Fernandez. C’est mon rêve depuis que je suis toute petite et que j’ai commencé à jouer au tennis. C’est vraiment un grand honneur et quelque chose que je n’oublierai jamais. »

Pospisil est le tennisman le plus expérimenté du groupe puisqu’il en sera à ses troisièmes Jeux olympiques en carrière, après Londres en 2012 et Rio de Janeiro en 2016. Chez les dames, Dabrowski est la doyenne avec une deuxième participation olympique, après celle aux Jeux de Rio en 2016.

Les compétitions olympiques de tennis se dérouleront au Centre olympique de tennis, du 24 juillet au 1er août, et se diviseront en cinq volets : simple masculin, simple féminin, double masculin, double féminin et double mixte.

La liste des participants du double mixte reposera sur les classements, mais sera déterminée par l’inscription sur place la semaine du tournoi et sera composée d’athlètes qui participent déjà à un des quatre autres tableaux.