Justin Gill, Maveric Lamoureux et Mathis Rousseau élus joueurs d’octobre

(Boucherville) L’attaquant du Drakkar de Baie-Comeau Justin Gill, le défenseur des Voltigeurs de Drummondville Maveric Lamoureux et le gardien de but des Mooseheads d’Halifax Mathis Rousseau ont été élus les joueurs du mois d’octobre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

La Presse Canadienne

En plus de Gill, Lamoureux et Rousseau, l’attaquant des Wildcats de Moncton Caleb Desnoyers a mérité le titre de recrue du mois, a annoncé le circuit Cecchini par voie de communiqué mardi après-midi.

Gill, un Montréalais âgé de 20 ans, a inscrit plus d’un point à neuf reprises en octobre, en plus d’amorcer le mois de novembre sur une séquence de huit matchs consécutifs avec au moins un point. Il n’a d’ailleurs été tenu à l’écart de la feuille de pointage qu’une seule fois depuis le début de la campagne, alors que le Drakker se hissait au sommet du classement général de la LHJMQ en vertu de sa fiche de 12-2-2 jusqu’ici.

Pour sa part, Lamoureux, qui a participé au camp d’entraînement des Coyotes de l’Arizona plus tôt cet automne, a connu cinq matchs de plus d’un point, dont un de quatre points contre les Wildcats à Moncton le 12 octobre, un sommet en carrière. Il entamera donc le mois de novembre à égalité au premier rang des pointeurs des défenseurs de la LHJMQ.

De son côté, Rousseau a enregistré six victoires consécutives pour commencer sa saison avec les Mooseheads. Le gardien âgé de 20 ans originaire de Boisbriand a également repoussé 30 tirs ou plus à cinq reprises, tout en accordant deux buts ou moins dans sept matchs jusqu’à présent. Rousseau s’est aussi illustré en marquant un but dans la victoire de 6-3 des siens contre les Huskies de Rouyn-Noranda le 20 octobre.

Enfin, Desnoyers a connu deux séquences de quatre matchs consécutifs avec au moins un point et quatre sorties de plus d’un point pour les Wilcats.