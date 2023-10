Les Devils ont participé aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018 et ont vaincu les Rangers de New York au premier tour dans l’Association Est, avant de baisser pavillon devant les Hurricanes de la Caroline.

PHOTO REBECCA BLACKWELL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Moins d’un an après avoir permis aux Devils du New Jersey de connaître la meilleure saison régulière de leur histoire, l’entraîneur-chef Lindy Ruff a accepté une prolongation de contrat de plusieurs saisons.

Tom Canavan Associated Press

Le directeur général Tom Fitzgerald a confirmé l’information mercredi, à la veille du match d’ouverture à domicile des Devils contre les Red Wings de Detroit.

« Cette jeune et excitante équipe s’est développée depuis que Lindy s’est joint à l’organisation des Devils, a déclaré le responsable des opérations des Devils David Blitzer par voie de communiqué. Lindy est l’un des entraîneurs qui ont connu le plus de succès dans l’histoire de la LNH et il a pleinement mérité cette prolongation de contrat. »

Fitzgerald avait déclaré avant le début du camp d’entraînement que la direction de l’équipe souhaitait consentir une nouvelle entente à Ruff, qui est âgé de 63 ans. Les deux parties n’avaient tout simplement pas eu le temps d’en discuter.

Les Devils ont engrangé 112 points la saison dernière, après qu’ils eurent perdu leurs deux premiers matchs à domicile et que les partisans se soient mis à exiger le congédiement de Ruff. Peu après, l’équipe a connu une séquence de 13 victoires et les partisans se sont mis à scander « désolé Lindy » dans les gradins vers la fin d’un de ces duels.

Les Devils ont participé aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018 et ont vaincu les Rangers de New York au premier tour dans l’Association Est, avant de baisser pavillon devant les Hurricanes de la Caroline.