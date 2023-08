Le « roman d’amour de hockey » occupe un espace très circonscrit dans la littérature, mais ce genre obscur se révèle au grand public depuis que la femme d’un joueur de la LNH a aiguisé sa plume pour réprimander certains lecteurs.

Amanda Holpuch The New York Times

Felicia Wennberg, qui est mariée au joueur de centre Alex Wennberg, du Kraken de Seattle, a critiqué des fervents de ces livres, à qui elle reproche d’avoir mis sur les réseaux sociaux des commentaires et des vidéos sur son mari qui sont, selon elle, « prédateurs et exploiteurs ».

Voici la genèse de cette collision entre trois univers : le sport professionnel, les romans d’amour et TikTok.

Au début, il y eut BookTok

Sur TikTok, des gens partagent recommandations et critiques de livres sous le mot-dièse #BookTok. Cette communauté a acquis une grande influence dans l’édition : plus de 100 auteurs suivis sur BookTok ont généré des ventes de 760 millions de dollars en 2022. C’est 60 % de plus qu’en 2021, selon Circana BookScan, qui suit les ventes de livres imprimés.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE FELICIA WENNBERG Felicia Wennberg, qui est mariée à l’attaquant Alex Wennberg, du Kraken de Seattle, a critiqué des membres de BookTok pour certains commentaires sur son mari.

Le roman d’amour occupe une place importante dans BookTok, tout comme son sous-genre le roman d’amour de hockey, qui fait partie de la catégorie plus large du roman d’amour de sport.

Parmi les récents succès, citons Scoreless Game d’Anna Zabo et L.A. Witt, l’histoire d’amour entre deux coéquipiers jouant dans l’équipe fictive des Griffins de Pittsburgh. Dans Overnight Sensation, de Sarina Bowen, une stagiaire de l’équipe fictive des Bruisers de Brooklyn emménage avec un joueur après avoir quitté le condo qu’elle habite avec son père, le commissaire de la ligue de hockey.

Le succès de ces livres a suscité l’intérêt des lecteurs pour le hockey, et certaines équipes professionnelles et universitaires ont courtisé ce nouveau public.

En Australie, où le hockey n’est pas particulièrement suivi, des équipes professionnelles attribuent à BookTok leurs assistances en hausse et un regain de popularité.

Sarah Bricknall, porte-parole des Mustangs de Melbourne, a déclaré au Hills Shire Times, un journal de Sydney, que de 15 à 30 adeptes de BookTok assistent à tous les matchs à domicile depuis que l’équipe a rejoint TikTok en mai.

Comment cette relation a-t-elle si mal tourné ?

Sur l’internet, la frontière entre joueurs fictifs et joueurs réels peut s’estomper, surtout quand les équipes utilisent BookTok comme outil de promotion.

Une vidéo publiée sur le compte TikTok officiel du Kraken (maintenant supprimée), qui avait commencé à s’intéresser à la communauté BookTok, montrait le centre Alex Wennberg marchant dans un couloir en costume avec le texte when you accidentally become a booktok account & now that’s all you can post. (La traduction littérale est « quand vous devenez accidentellement un compte booktok et que désormais, c’est tout ce que vous pouvez afficher »).

Des messages affichés sur BookTok par des lecteurs nomment un vrai joueur de la LNH et en parlent comme s’il était un personnage d’un roman d’amour de hockey, donc un joueur fictif. D’autres encore montrent des séquences vidéo de matchs où on a superposé des citations de romans d’amour de hockey ; certaines sont sexuellement explicites. De plus, certains lecteurs de BookTok ont publié des commentaires à connotation sexuelle sur les comptes de réseaux sociaux personnels de joueurs.

Emily Rath, auteure de Pucking Around, un roman d’amour de hockey à succès sur Amazon, a écrit sur TikTok que certains lecteurs s’inquiètent de commentaires déplacés de la part de certains autres lecteurs envers des joueurs, cette année.

« Les vrais lecteurs de romans d’amour de hockey sont déjà passés par là, a-t-elle écrit. Nous avons déjà vu tout ça en avril, déjà on tirait la sonnette d’alarme, on demandait que ça cesse. »

Le conflit a quitté l’univers restreint de TikTok pour la sphère publique en juillet quand Mme Wennberg, la femme d’Alex Wennberg, s’est impliquée, écrivant que certains commentaires sur son mari avaient dépassé les bornes : si elle s’était d’abord amusée de voir certaines vidéos et certains commentaires, les choses avaient depuis « franchi la limite » entre écrire qu’on trouve quelqu’un attirant et tenir un discours qui « semble en fait assez prédateur et exploiteur », a-t-elle écrit sur Instagram Stories.

Elle a enchaîné en décrivant ce qu’elle considère comme acceptable, comme les commentaires positifs sur l’apparence de son mari, et ce qu’elle considère comme inacceptable, comme scander krak my back (fais craquer mon dos) à des joueurs lors des matchs du Kraken. Elle a demandé aux gens de « réfléchir à deux fois » à ce qu’ils mettent en ligne.

PHOTO SAISIE D’ÉCRAN DU COMPTE TIKTOK DE KIERRA LEWIS Kierra Lewis, dans une de ses interventions vidéo sur BookTok. Une de ses vidéos sur Alex Wennberg a été montrée du doigt par Felicia Wennberg comme étant inacceptable.

La réponse a été un déluge de propos injurieux sur son compte Instagram.

Alex Wennberg a ensuite publié une déclaration sur les réseaux sociaux dénonçant des « commentaires ignobles ».

« On peut tous accepter une blague et des commentaires amusants. Mais quand ça devient personnel et prend des proportions telles que ça affecte notre famille, nous devons vous dire que nous en avons jusque là, a-t-il écrit. Ça suffit, le harcèlement sexuel et le dénigrement de nos personnes et de notre relation. »

Le Kraken a depuis expurgé de son compte TikTok les messages de l’équipe dirigés vers BookTok.

Comment les créateurs de TikTok

ont-ils réagi ?

Seule une frange de la communauté BookTok a publié des messages sexuellement explicites.

Une créatrice TikTok, Kierra Lewis, est l’auteure d’une vidéo montrée du doigt par Felicia Wennberg comme étant inacceptable. Mme Lewis a depuis publié quelques vidéos dans lesquelles elle parle de la situation.

Elle a déclaré avoir envoyé un message privé d’excuses à Felicia Wennberg sur Instagram. Elle a ajouté que le compte TikTok du Kraken avait cessé de la suivre, ce qui la rend « confuse et bouleversée ».

Kierra Lewis, qui compte 1,1 million d’adeptes sur TikTok, avait été invitée à assister à un match du Kraken cette année, après avoir publié des vidéos contenant des commentaires explicites sur des joueurs de la LNH, dont Alex Wennberg.

Dans ses vidéos sur la controverse, Mme Lewis a exprimé sa frustration à l’égard du Kraken, qui lui a tourné le dos après l’avoir encouragée, et à l’égard de Felicia Wennberg, qui a cité une de ses vidéos en exemple. Elle a défendu sa production vidéo en disant que TikTok est un outil de « divertissement ».

Mme Lewis n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le Kraken a déclaré dans un communiqué qu’il s’était impliqué à l’origine sur BookTok pour se connecter à de nouveaux publics, mais que les évènements montraient « que des conséquences imprévues peuvent survenir ».

« Il est décevant qu’un petit pourcentage de commentateurs en ligne ait dépassé les bornes. Nous considérons qu’il s’agit d’un apprentissage pour l’organisation et nous avons pris les mesures qui s’imposaient. »

Cet article a été publié dans le New York Times.