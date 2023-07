PHOTO GENE J. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Les Flyers de Philadelphie ont inscrit le nom du défenseur Tony DeAngelo au ballottage dans l’objectif de racheter son contrat après une saison avec le club.

Associated Press

DeAngelo a été échangé par les Hurricanes de la Caroline aux Flyers en juillet dernier. Il a ensuite signé un contrat de deux saisons et 10 millions US quelques jours plus tard. Il a récolté 42 points, dont 31 aides, en 70 matchs la saison dernière.

Il a été laissé de côté lors des cinq derniers matchs de la campagne, alors que les Flyers ont terminé au 14e rang de l’Association de l’Est et n’ont pas participé aux séries éliminatoires.

DeAngelo a dominé les Flyers avec 19 points en avantage numérique.

En vertu du rachat, les Flyers auront une pénalité de 1666 667 $ US dans le calcul de leur masse salariale lors des deux prochaines saisons, selon le site spécialisé CapFriendly.

Choix de premier tour du Lightning de Tampa Bay en 2014, 19e au total, DeAngelo a aussi porté les couleurs des Rangers de New York et des Coyotes de l’Arizona. Il a récolté 199 points en 340 matchs dans le circuit Bettman.

DeAngelo avait aussi vu les Rangers racheter la dernière année de son contrat de deux ans et 9,6 millions en juillet 2021. Il avait ensuite signé un contrat d’une saison et un million avec les Hurricanes.