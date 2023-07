(Toronto) John Gruden est le nouvel entraîneur-chef des Marlies de Toronto.

La Presse Canadienne

Il succède à Greg Moore.

Moore et ses adjoints A. J. MacLean et John Snowden ont été remerciés en mai après que les Marlies aient été balayés au premier tour des séries éliminatoires de la Ligue américaine de hockey.

Gruden devient donc le huitième entraîneur-chef de l’histoire de la concession.

L’Américain âgé de 53 ans était entraîneur adjoint chez les Bruins de Boston la saison dernière.

Gruden a aussi été entraîneur adjoint chez les Islanders de New York et entraîneur-chef des Bulldogs de Hamilton et des Firebirds de Flynt, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL).