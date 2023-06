(Nashville) Le trophée Bill-Masterton n’est pas celui que les joueurs rêvent de gagner. Ceux qui le reçoivent sont certes récompensés pour leur persévérance, leur esprit sportif et leur engagement envers leur sport, autant de valeurs on ne peut plus nobles. Mais c’est souvent à la suite d’une épreuve majeure qu’il est attribué.

La nomination de Kristopher Letang pour le trophée Masterton suit cette tradition. S’il l’a remporté, lundi soir, c’est parce qu’il a gardé la tête hors de l’eau au cours d’une saison éprouvante au possible sur le plan personnel.

Le 28 novembre dernier, le Québécois a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Un deuxième déjà pour cet athlète dans la mi-trentaine.

Cinq matchs plus tard, il passait plus de 22 minutes sur la glace dans une victoire des Penguins de Pittsburgh sur les Sabres de Buffalo.

À peine quelques semaines plus tard, il pleurait le décès de son père.

On croit donc facilement le défenseur de 36 ans lorsqu’il affirme qu’au cours de la dernière année, « ç’a toujours été un peu difficile de focaliser à 100 % mentalement sur le hockey ».

Croisé sur le tapis rouge précédant la remise des trophées de la LNH, à Nashville, Letang est rapidement revenu sur ces mois difficiles.

« Physiquement, c’était correct, mais mentalement ç’a été dur, a-t-il avoué. Il y avait de gros creux de vagues… Des fois ç’allait bien, le hockey me permettait de penser à autre chose. Je suis content qu’on passe à autre chose. »

Le fait d’être père de famille – sa femme et leurs deux enfants l’accompagnent d’ailleurs dans la ville du country – lui a aussi donné une nouvelle perspective sur ses mésaventures. Bien malgré lui, il a dû affronter nombre de blessures et d’épreuves au cours de sa carrière amorcée en 2006. Or, « quand t’es rendu avec des enfants, il y a beaucoup plus dans l’équation », a-t-il constaté. « Ça prend énormément de support. »

Il croit toutefois que d’être récompensé pour sa persévérance, de « peut-être avoir un trophée dans la maison qui le [souligne], ça peut être une source de motivation pour eux. »

Il tenait d’ailleurs à partager cette nomination « avec [sa] famille, avec les gens qui [l’ont] supporté et aidé à passer à travers toutes ces choses-là ». Ses coéquipiers des Penguins, par exemple, s’étaient mobilisés pour assister aux funérailles de son père, au Québec, ajoutant un sérieux détour à un voyage qui devait les amener à l’autre bout du continent. Mais ils tenaient à être là pour lui. Et il veut aujourd’hui les remercier.

Devant ses pairs, avec le trophée dans les mains, il a remercié spécifiquement sa femme pour tout ce qu’elle fait pour lui et leur famille. « Je ne sais toujours pas comment tu fais. Je suis tellement reconnaissant pour ça. Je t’aime. »

Letang a, du reste, voulu rendre hommage à Clayton Keller et Alex Stalock, nommés comme lui pour le trophée Bill-Masterton. « Ils le méritent autant que moi », a-t-il insisté.