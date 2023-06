(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont fait signer un premier contrat professionnel, d’une durée de trois ans, à l’attaquant Oskar Pettersson.

La Presse Canadienne

L’équipe en a fait l’annonce par voie de communiqué, jeudi.

Âgé de 19 ans, Pettersson a fait ses débuts dans la Ligue suédoise de hockey en 2022-2023 avec le Rögle BK. En 29 parties de saison régulière, il a récolté un but et une mention d’aide et amassé 33 minutes de punition.

Selon le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, Pettersson est rapidement devenu l’un des meilleurs espoirs de l’organisation.

Dans le communiqué officiel, Dorion a décrit Pettersson comme un joueur capable d’évoluer dans toutes les situations, intelligent et doté d’une bonne éthique de travail.

Pettersson a été un choix de troisième ronde, 72e au total, en 2022.