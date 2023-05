Les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas constituent deux clubs atypiques aux antipodes.

Prenez seulement le repêchage de 2017. Les Stars y ont trouvé trois piliers de leurs fondations : Jason Robertson, Jake Oettinger et Miro Heiskanen. Les Golden Knights ont échangé les trois jeunes joueurs qu’ils ont repêchés au premier tour : Nick Suzuki, Cody Glass et Erik Brannstrom.

Qu’importe, ces deux équipes atteignent le carré d’as pour la deuxième fois en quatre ans et tenteront de parvenir en finale de la Coupe Stanley pour la seconde fois depuis 2018.

Les Stars ont sept joueurs repêchés et développés par l’organisation au sein de leur top 9 offensif, leur top 4 défensif ou au poste de gardien numéro un. Les Golden Knights n’en ont aucun, mais cinq de leurs joueurs ont été obtenus lors du repêchage de l’élargissement des cadres en 2017.

Le premier centre de Vegas, Jack Eichel, a été lui aussi obtenu contre des choix et des espoirs, le défenseur numéro un, Alex Pietrangelo, a été embauché sur le marché des joueurs autonomes et le gardien, par défaut en raison des blessures, Adin Hill, a été acquis contre un choix de quatrième tour l’été dernier. N’essayez pas d’imiter la recette !

Les Golden Knights viennent d’éliminer les Jets de Winnipeg et les Oilers d’Edmonton. Les Stars ont quant à eux écarté le Wild du Minnesota, une formation coriace, et le Kraken de Seattle, le club cendrillon tombeur de l’Avalanche du Colorado au premier tour.

Les Stars sont dirigés par Peter DeBoer, congédié par les Golden Knights il y a moins d’un an. DeBoer connaît ses adversaires mieux que quiconque. Le club de Vegas est dirigé par l’ancien entraîneur-chef des Bruins de Boston Bruce Cassidy, licencié trois semaines après DeBoer. Comme quoi il n’y a rien de mal à recycler des coachs…

Vegas et Dallas sont à égalité au chapitre des buts marqués et accordés en moyenne par match depuis le début des séries. Mais les Stars ont un taux d’efficacité largement supérieur en supériorité numérique à 31 %, comparativement à 17 % pour Vegas.

Les Knights sont en outre 15es et avant-derniers en infériorité numérique avec un faible taux de 60 %, mais ils affrontaient les Oilers, il faut le souligner.

Joueurs à suivre

Vegas : Jack Eichel

PHOTO LUCAS PELTIER, ASSOCIATED PRESS Jack Eichel

Les Golden Knights ont donné Alex Tuch, des choix de premier (Noah Östlund) et deuxième tour et le jeune Peyton Krebs pour obtenir Eichel, mais celui-ci constitue le meilleur attaquant de Vegas. Il a amassé 14 points en 11 matchs en séries et il est plus responsable défensivement. Il est d’ailleurs l’attaquant le plus utilisé du club.

Dallas : Miro Heiskanen

PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Miro Heiskanen

Heiskanen est le joueur le plus utilisé dans les séries de la LNH. Il passe en moyenne presque la moitié du match sur la patinoire et brille dans toutes les circonstances. Et il a seulement 23 ans.

Joueurs sous le radar

Vegas : Adin Hill

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Adin Hill

Hill n’a jamais eu l’occasion de disputer plus de 27 matchs dans une saison. Le gardien doit sa place dans la LNH cet hiver à la blessure subie par Logan Thompson, puis Laurent Brossoit. Il a remporté les deux derniers matchs de la série contre Edmonton et Jonathan Quick se retrouve sur le banc.

Dallas : Evgenii Dadonov

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Evgenii Dadonov

Les Stars ne s’ennuient pas de Denis Gurianov. Dadonov, le joueur de location obtenu du Canadien pour ses services, a déjà 9 points en 13 matchs en séries, au sein du troisième trio avec Wyatt Johnston et Jamie Benn.