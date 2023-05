Il n’en reste plus que deux…

Les Hurricanes de la Caroline ont une capacité régénératrice impressionnante. Même privés de deux de leurs meilleurs attaquants, Andrei Svechnikov et Teuvo Teravainen, ils ont su vaincre l’équipe cendrillon dans l’Association de l’Est, les Devils du New Jersey, en seulement cinq matchs.

La profondeur les a toujours bien servis et des joueurs de soutien comme Jordan Martinook, dix points en cinq matchs, et Jesper Fast, six points, ont pris la relève.

Sans oublier l’éveil de leur jeune deuxième centre, Jesperi Kotkaniemi, cinq points contre les Devils, dont une mention d’aide sur le but gagnant en prolongation dans la cinquième et ultime rencontre, après en avoir obtenu seulement un en six matchs au premier tour.

Teravainen, rétabli d’une fracture à une main, devrait être de retour pour le premier match de cette série. Sa présence constituera un gros atout.

Le gardien Frederik Andersen joue avec aplomb depuis son retour de blessure, il n’a toujours pas perdu de match et affiche une moyenne de seulement 1,80 but accordé par match.

Les Panthers, eux, viennent de surprendre deux des meilleurs clubs en saison (Boston et Toronto). Leur attaque n’est pas moins diversifiée avec Carter Verhaeghe, Sam Bennett, Sam Reinhart, Anton Lundell, Anthony Duclair et même le surprenant Nick Cousins pour appuyer Matthew Tkachuk et Aleksander Barkov.

Le bon vieux Sergei Bobrovsky, dont on a longtemps maudit le monstrueux contrat, est brillant en séries. Il n’était même pas le gardien titulaire au départ !

Les Hurricanes ont un taux de succès de seulement 18 % en supériorité numérique depuis le début des éliminatoires, contre 27 % pour les Panthers. Il faudra suivre cet aspect du jeu. Par contre, la Caroline a marqué quatre fois en infériorité numérique.

Joueurs à suivre

Caroline : Sebastian Aho

PHOTO KARL B DEBLAKER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Sebastian Aho

Sebastian Aho demeure le grand leader offensif des Hurricanes, même s’il a été blanchi à ses deux derniers matchs. Retrouvera-t-il Teravainen ? Il jouait avec Stefan Noesen et Seth Jarvis en fin de série.

Floride : Matthew Tkachuk

PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matthew Tkachuk

Même s’il a obtenu seulement un point à ses trois derniers matchs, Matthew Tkachuk demeure le meilleur compteur des séries avec 16 points en 12 rencontres. Il forme un trio redoutable avec Sam Bennett et Nick Cousins et joue presque autant (21 min 40 s) que le centre Aleksander Barkov.

Joueurs sous le radar

Caroline : Jaccob Slavin

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jaccob Slavin

On parle rarement de lui, mais le défenseur Jaccob Slavin joue en moyenne 22 minutes par match et il a amassé 6 points en 11 matchs avec une fiche de + 14. Cette statistique est dépassée, certes, mais elle témoigne positivement d’une efficacité certaine quand le suivant, Brent Burns, affiche + 8.

Floride : Nick Cousins

PHOTO DAN HAMILTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Nick Cousins

Nick Cousins n’est pas demeuré longtemps à Montréal, Marc Bergevin l’a échangé à Vegas pour un choix de quatrième tour à la date limite des transactions en 2020 dans une vente de feu, mais il constitue une révélation en séries. Il a marqué le but gagnant en prolongation pour éliminer les Leafs.