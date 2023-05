Hellebuyck a montré une fiche de 37-25-2 cette saison et a été le gardien obtenant le plus de départs en 2022-23.

(New York) Le gardien des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck est finaliste au trophée Vézina pour la troisième fois de sa carrière.

La Presse Canadienne

Hellebuyck, Ilya Sorokin des Islanders de New York et Linus Ullmark des Bruins de Boston ont été nommés les finalistes, jeudi, au trophée remis annuellement au meilleur gardien de la LNH.

L’athlète de 29 ans du Michigan a remporté l’honneur en 2020 et a terminé deuxième en 2018, derrière Pekka Rinne des Predators.

Hellebuyck a montré une fiche de 37-25-2 cette saison et a été le gardien obtenant le plus de départs en 2022-23. Il a terminé avec une moyenne de 2,49 et un pourcentage d’arrêts de ,920, en plus de réaliser quatre jeux blancs.

Il a terminé 46 matchs avec un pourcentage d’arrêts supérieur à ,900, menant tous les gardiens de la ligue dans cette catégorie.

Il a aussi terminé au deuxième rang pour le nombre total d’arrêts cette saison (1807) et troisième pour les tirs reçus (1964). Ces totaux représentent un sommet parmi tous les gardiens s’étant qualifiés en séries.

Sorokin a terminé la saison avec un dossier de 31-22-7, une moyenne de 2,34 et un pourcentage d’arrêts de ,924. Il a mené la ligue pour les jeux blancs avec six.

Ullmark a terminé à égalité au premier rang de la LNH pour les victoires, obtenant une fiche de 40-6-1 en 49 matchs. Sa moyenne de 1,89 et son pourcentage d’arrêts de ,938 ont aidé les Bruins a enregistrer la meilleure saison de l’histoire de la ligue, avec 65 victoires et 135 points.

Ullmark et Jeremy Swayman ont remporté le trophée William-M. – Jennings, décerné au duo de gardiens ayant accordé le moins de buts durant la saison régulière (177).