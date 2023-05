(Seattle) Joe Pavelski a marqué son sixième but de la série dans une deuxième période de quatre buts pour les Stars de Dallas, qui ont mis en déroute le Kraken de Seattle 6-3 mardi soir dans le quatrième match pour égaliser dans la série.

Tim Booth Associated Press

Pavelski a donné aux Stars une avance de 4-0 au milieu de la deuxième période.

Jamie Benn a marqué en fin de première période pour donner l’avantage aux Stars. Il s’agit de son troisième but au cours de ses 23 derniers matchs de séries, et le défenseur Thomas Harley a porté la marque à 2-0 en début de deuxième période.

Jaden Schwartz, du Kraken, a marqué en fin de deuxième période pour réduire le score à 4-1 et a ajouté un deuxième but en début de troisième période. Adam Larsson a inscrit un but à 4 : 11 de la fin pour ramener le Kraken à 5-3 après que le gardien des Stars, Jake Oettinger, ait réalisé plusieurs arrêts décisifs plus tôt dans la troisième période.

Domi a ajouté un but dans un filet désert à 2 : 21 de la fin du match pour les Stars.

Oettinger, qui a été retiré après avoir accordé cinq buts sur 17 tirs dans le troisième match, a connu deux premières périodes tranquilles avant d’effectuer quelques arrêts clés dans le troisième vingt, et a terminé avec 16 arrêts.

Grubauer a terminé avec 17 arrêts sur 22 tirs et a été remplacé par Martin Jones pour la troisième période.

Le cinquième match aura lieu jeudi soir à Dallas.