(Sunrise) Mitch Marner a souligné à plusieurs reprises le peu d’attention qu’il porte à tout ce qui ne découle pas des Maple Leafs de Toronto.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

L’ailier insiste sur le fait qu’il reste à l’écart des réseaux sociaux et qu’il ne lit ou ne regarde pas ce qui s’y trouve sur ces derniers.

Alors que la pression monte, que les partisans d’une ville passionnée de hockey paniquent et que l’équipe fait face à l’élimination au deuxième tour des séries contre les Panthers de la Floride, il n’a pas changé d’avis.

« On s’en fiche de ce que vous (les journalistes) dites, a dit Marner, mardi, après l’entraînement de l’équipe au FLA Live Arena. On ne vous écoute pas en dehors de ce vestiaire. Nous nous concentrons sur nous-mêmes et sur notre groupe. »

Ce groupe a un défi presque impossible à relever.

Après avoir surmonté un traumatisme des séries douloureux qui comprenait un certain nombre de déceptions écrasantes, y compris six défaites de suite en séries, les Maple Leafs se sont enlevé un poids lourd en battant le Lightning de Tampa Bay en première ronde, se qualifiant ainsi en deuxième ronde la première fois depuis 2004.

Beaucoup de choses se sont passées, ou non, au cours des 10 jours qui se sont écoulés depuis.

Les Panthers détiennent une avance surprenante et dominante de 3-0 sur les Maple Leafs dans la série, et peuvent envoyer les Maple Leafs en vacances avec une victoire dans le quatrième match, mercredi.

Marner, Auston Matthews, John Tavares et William Nylander n’ont pas réussi à trouver le fond du filet contre les Panthers.

Matthews n’a pas marqué dans cette série et Marner et Nylander n’ont pas fait bouger les cordages depuis sept matchs de suite.

L’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe, a expliqué que l’accent mis sur le manque de production des meilleurs de sa formation contre la Floride est une chose, mais qu’il y a beaucoup d’autres facteurs qui ont contribué à la situation difficile actuelle.

« Ces gars-là nous ont portés offensivement pendant la série contre le Lightning et ils se sont montrés à la hauteur dans les moments cruciaux, ils ont marqué des buts importants, a-t-il dit. Nous sommes ici en train de jouer, en grande partie grâce à la façon dont ils nous ont aidés. »