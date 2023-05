Le dossier Valeri Nichushkin ne semble pas près de se dénouer à Denver.

Lors d’un point de presse virtuel tenu ce mardi, le directeur général de l’Avalanche du Colorado, Chris MacFarland, a refusé de formuler quelque commentaire que ce soit à propos du statut de l’attaquant russe. Il n’a pas non plus confirmé qu’il s’attendait, ou non, à le voir au prochain camp d’entraînement du club en septembre.

Nichushkin, 28 ans, a été limité à seulement deux matchs. Sans être blessé, il n’a pas été rendu disponible pour les cinq derniers duels de la série de premier tour opposant l’Avalanche au Kraken de Seattle. Alors que des « raisons personnelles » ont été invoquées, son nom a été lié à une étrange affaire policière.

Avant le troisième match de la série, un médecin de l’Avalanche a fait appel aux services d’urgence de Seattle afin de signaler la présence d’une femme lourdement intoxiquée dans la chambre de Nichushkin, indiquait un rapport de police obtenu par les médias locaux. Une information qu’a toutefois niée son agent dans un article de The Athletic.

Le rapport n’a pas précisé le lien centre le joueur et la femme de 28 ans. Celle-ci aurait toutefois confié aux ambulanciers qu’« un gars », une « mauvaise personne », se serait emparé de son passeport. Elle aurait ajouté être de nationalité russe, mais être née en Ukraine.

Depuis que cette affaire a été ébruitée, toute l’organisation de l’Avalanche s’est terrée dans le silence.

Mardi, le directeur général Chris MacFarland a discuté avec les représentants des médias pour la première fois depuis l’élimination de l’Avalanche face au Kraken. Le sujet principal a été l’opération au genou que subira le capitaine Gabriel Landeskog et qui lui fera rater toute la prochaine saison.

À toutes les questions sur Valeri Nichushkin, MarFarland a rétorqué qu’il ne pouvait fournir de commentaire. « Je ne peux pas commenter autrement qu’en disant qu’il a été une partie importante de notre équipe et que j’espère qu’il le sera encore dans le futur. »

Est-ce que la situation sera plus claire au cours des prochaines semaines, à l’approche du repêchage et de l’ouverture du marché des joueurs autonomes ? Sera-t-il du prochain camp d’entraînement ? La réponse a été la même.

Nichushkin a été l’un des joueurs clés de l’Avalanche dans sa conquête de la Coupe Stanley en 2022. Il a signé, l’été dernier, un contrat de huit ans, dont il achève la première saison.