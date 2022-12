La surprise fut totale pour Gilles Courteau lorsque le comité exécutif chargé de lui trouver un successeur comme commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé qu’à compter de 2023, la coupe du Président serait rebaptisée en son honneur. Le nouveau « trophée Gilles-Courteau » a comblé de bonheur le principal intéressé, vendredi.

Mikaël Lalancette LE SOLEIL

« C’est un honneur, je suis vraiment flatté de ça, a réagi Courteau en entrevue avec Le Soleil. C’est une belle façon [de reconnaître tout le travail fait] pendant ces années-là. Je l’ai fait avec Paul Dumont [honneur remis à la personnalité de l’année], John-Horman [administrateur de l’année]. D’arriver avec ça, c’est “wow’’ ! C’est un très beau cadeau que je reçois aujourd’hui, je suis choyé et honoré. »

L’un des employés du bureau de la LHJMQ à Boucherville, le directeur des opérations hockey Pierre Leduc, cognait sur ce clou depuis plusieurs mois. « Ça fait plus qu’un an sinon deux qu’il dit que le trophée doit porter mon nom, raconte Courteau. Je lui disais : “Pierre, arrête, je connais tous les présidents, j’ai travaillé avec eux et j’ai trop de respect pour eux pour qu’on fasse ça !’’ »

L’idée a été amenée par le propriétaire des Mooseheads de Halifax, l’ancien joueur du Canadien Bobby Smith. « Je me suis dit : “C’est le temps !’’ de récompenser quelqu’un qui nous a dirigés pendant 37 ans, explique Smith. C’était naturel que notre meilleure équipe gagne le trophée Gilles Courteau. »

La proposition n’a pas été débattue longtemps, confie Richard Létourneau, le président de l’Assemblée des membres et représentant des Saguenéens de Chicoutimi. « C’était une super bonne idée, raconte-t-il. On a regardé les noms des trophées et il y n’y en avait que deux de disponibles. À l’exécutif, on a adopté ça à l’unanimité. »