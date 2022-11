Lisez les comptes rendus des matchs disputés mardi dans la LNH

Les Maple Leafs vont accueillir les Devils du New Jersey jeudi soir.

DeSmith a bloqué 28 tirs pour les Penguins, qui revenaient d’un voyage de trois matchs où ils soutiré cinq points sur six.

Il a été battu par Sidney Crosby et Rickard Rakell.

Matt Murray a fait 34 arrêts à son retour à Pittsburgh. Il a aidé les Penguins à remporter la coupe Stanley en 2016 et 2017.

Marner a obtenu un point dans un 10 e match consécutif ; il en est à trois buts et 14 points durant la séquence.

Mitchell Marner et William Nylander ont été les autres buteurs des visiteurs.

John Tavares a récolté son 400 e but, mardi, aidant les Maple Leafs de Toronto à gagner 5-2 face aux Penguins de Pittsburgh.

Carter Verhaeghe marque deux buts et les Panthers battent les Capitals

PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Brandon Montour (62)

Carter Verhaeghe a marqué deux buts dans les derniers moments de la troisième période et les Panthers de la Floride ont battu les Capitals de Washington 5-2 mardi soir.

Verhaeghe, qui avait amassé six buts et 12 points dans la victoire des Panthers en six matchs contre les Capitals lors des séries du printemps dernier, a profité d’une rondelle libre pour donner aux siens une avance 4-2 avec trois minutes à jouer.

Il a ajouté un but dans un filet désert avec 1 : 24 à jouer au match.

Les Panthers ont également obtenu des buts d’Aleksander Barkov, de Sam Reinhart et Nick Cousins. Le gardien Sergei Bobrovsky a repoussé 40 rondelles et inscrit une première victoire depuis le 3 novembre.

La riposte des Capitals est venue de Dylan Strome et John Carlson.

Les Panthers ont porté leur dossier à 5-1-1 à domicile.

À son premier départ depuis le 5 novembre à Los Angeles, Bobrovsky n’a fait face qu’à neuf tirs en première période avant que les Capitals ne commencent à accentuer la cadence.

Barkov a ouvert la marque en première période à l’aide d’un puissant tir de l’enclave. Il s’agissait de son quatrième de la saison et de son premier à forces égales

Reinhart a doublé l’avance des Panthers lors d’un avantage numérique en deuxième période, un but sur lequel Matthew Tkachuk a récolté son 400e point en carrière.

Après un but de Strome, Cousins a redonné une avance de deux buts aux Panthers.

