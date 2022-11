Bien malin celui qui saura expliquer la présente séquence de succès des Devils du New Jersey.

Guillaume Lefrançois La Presse

Les Diables débarquent à Montréal à titre d’équipe de l’heure de la LNH. Ils ont remporté leurs neuf derniers matchs et pourraient signer un exploit rarissime en battant le Canadien, mardi soir, au Centre Bell.

Selon le service de statistiques de la LNH, ils pourraient en effet devenir la quatrième équipe de l’histoire à signer 10 gains de suite, en faisant appel à trois gardiens. Les trois précédentes équipes : les Flyers de 1985-1986 (Bob Froese, Darren Jensen et Pelle Lindbergh), ces mêmes Flyers, mais en 1982-1983 (Froese, Lindbergh et Rick St. Croix) et les Bruins de 1972-1973 (Eddie Johnston, Jacques Plante et Ross Brooks).

Une telle rotation de gardiens n’est pas idéale, mais ces équipes ont fait face à ces cas de force majeure, particulièrement les Flyers de 1985, touchés par la mort tragique de Lindbergh.

Chez les Devils, les circonstances étaient déjà particulières puisqu’ils amorçaient déjà leur saison sans Jonathan Bernier. Mackenzie Blackwood et Vitek Vanecek devaient donc se partager le travail, mais quand Blackwood est tombé au combat, suivi de Vanecek, l’équipe a dû se tourner vers Akira Schmid.

Ce dernier, un gardien de 22 ans repêché au 136e rang en 2018, est venu en relève de Vanecek jeudi dernier contre Ottawa, et a gagné le duel de samedi contre l’Arizona.

PHOTO VINCENT CARCHIETTA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Akira Schmid

« Nos gardiens ont été excellents, a résumé le défenseur Dougie Hamilton, après l’entraînement matinal de mardi. On a perdu deux gardiens, et le troisième arrive en troisième période, dans un match serré, et il joue très bien. Ça prend la contribution de tout le monde pour gagner et on a eu ça. »

Mardi, Vanecek effectuera son retour au jeu après une courte absence. Il sera secondé par Schmid.

Profondeur nouvelle

Les Devils n’ont donc pas été gâtés devant le filet en termes de santé, mais ils bénéficient enfin d’un peu de chance à l’infirmerie.

Les trois meilleurs attaquants de l’équipe, soit Jack Hughes, Jesper Bratt et Nico Hischier, cartonnent en ce début de saison. En fait, les trois ont amorcé leur éclosion bien avant, mais les blessures ont fait en sorte qu’on les a rarement vus dans la formation en même temps. Le confrère de The Athletic Corey Masisak écrivait la semaine dernière que les Devils viennent de jouer 12 matchs de suite avec Hughes, Bratt et Hischier dans la formation pour la toute première fois.

« Je ne connaissais pas cette statistique et c’est fou, a admis l’attaquant Miles Wood. Avoir ces trois gars-là au quotidien, ça change tout. Ce sont nos trois meilleurs joueurs. »

Hughes est arrivé dans la LNH à l’automne 2019. Voici le rapport d’absence des trois attaquants depuis :

Hughes : huit matchs ratés en 2019-2020, aucun en 2020-2021, 33 l’an dernier ;

Hischier : 11 matchs ratés en 2019-2020, 35 en 2020-2021, 12 l’an dernier ;

Bratt : neuf matchs ratés en 2019-2020, 10 en 2020-2021, six l’an dernier.

Les trois jeunes totalisent 51 points en 15 matchs depuis le début de la saison.

PHOTO TOM HORAK, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jack Hughes (86), Dougie Hamilton (7), Fabian Zetterlund (49) et Nico Hischier (13)

De son côté, Lindy Ruff croit toutefois que la profondeur de son équipe explique davantage les succès.

« On a tout de même Blackwood et [Ondrej] Palat qui sont absents. Mais on a des gars qui ont été très bons à Utica l’an passé et qui ont pu nous aider à garder un bon rythme. L’an passé, on n’avait pas cette profondeur », a noté l’entraîneur-chef des Devils.