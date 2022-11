Brandon Gignac (37) du Rocket de Laval et Riley Sutter (24) des Bears de Hershey, dimanche

(Hershey) Les Québécois Hendrix Lappierre et Zach Fucale ont tiré leur épingle du jeu lors d’un duel contre la seule formation de la Belle Province de la Ligue américaine de hockey.

La Presse Canadienne

Lappierre a inscrit un but et une aide, Fucale a repoussé 25 tirs et les Bears de Hershey ont pris la mesure du Rocket de Laval 4-1, dimanche.

Lappierre, qui dispute une première saison dans la LAH après avoir été sélectionné au premier tour lors de l’encan 2020 par les Capitals de Washington, a atteint le plateau des 10 points à son 12e match.

Fucale, un ancien choix de deuxième tour par le Canadien de Montréal en 2013, a porté sa fiche à 6-2-0. Cette saison, il affiche une moyenne de buts alloués de 2,02 et un pourcentage d’arrêts de 91,7 %.

Bobby Nardella, Sam Anas et Henrik Rybinski ont également touché la cible pour les Bears (8-2-2). Mason Morelli et Gabriel Carlsson ont récolté deux mentions d’assistance.

Anthony Richard a assuré la riposte pour le Rocket alors que Kevin Poulin a réalisé 23 arrêts. Le meilleur pointeur des Lavallois a inscrit son neuvième filet de la campagne et a été aidé par Tory Dello.

Le Rocket (3-8-3) a plié l’échine pour une sixième fois à ses sept derniers matchs.

La troupe de Jean-François Houle entamera une séquence de quatre matchs à la Place Bell, mercredi, lorsqu’elle recevra la visite des Canucks d’Abbotsford.