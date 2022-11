(Philadelphie) Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Les Bruins défont les Canucks 5-2

Patrice Bergeron a inscrit son troisième but en deux jours et les Bruins de Boston ont remporté leur quatrième match consécutif, prenant la mesure des Canucks de Vancouver 5-2, dimanche.

Brad Marchand a marqué son cinquième but en huit matchs cette saison, Connor Clifton et Pavel Zacha ont également touché la cible et Tomas Nosek a ajouté un but dans un filet désert pour les Bruins. La formation de Boston a remporté 11 de ses 12 derniers matchs et présente une fiche de 14-2-0.

Hampus Lindholm a récolté trois mentions d’aide. David Pastrnak s’est fait complice des filets de Bergeron et Marchand, leur permettant de réaliser un tir sur réception et le premier trio des Bruins a livré la marchandise.

J. T. Miller a marqué son deuxième but en autant de matchs et Sheldon Dries a aussi fait mouche pour les Canucks, qui ont perdu pour une troisième fois de suite. Thatcher Demko a arrêté 27 tirs pour les Cancuks.

Associated Press