Le Canadien va accueillir les Penguins de Pittsburgh samedi soir au Centre Bell, et Mike Hoffman a déjà hâte.

Richard Labbé La Presse

Il a déjà hâte parce que ces temps-ci, Hoffman joue aussi bien que possible, ayant récolté 3 buts à ses 2 derniers matchs. C’est la première fois de la saison qu’il obtient des buts dans des matchs consécutifs, lui qui avait un seul but à sa fiche avant cette soudaine explosion.

Ça survient aussi alors qu’il semble avoir atteint un certain degré de cohésion avec Christian Dvorak et Brendan Gallagher à bord du deuxième trio.

« On joue bien les trois ensemble depuis Detroit (mardi soir), et on a du succès, a fait remarquer le vétéran attaquant au Centre Bell samedi matin. On apporte chacun quelque chose de différent au club.

« Ce genre de cohésion peut mener loin, à mon avis. Les trios demeurent rarement inchangés dans la LNH, toutefois, alors il ne faut pas trop tomber dans une zone de confort. »

Justement, on a souvent reproché à Hoffman de tomber dans le trop confortable, et il est le premier à parler de cette constance que tout le monde recherche afin d’avoir du succès dans cette ligue.

Il faut jouer de manière constante et il faut le faire à chaque soir de match. Il faut aussi apprendre à être d’humeur égale ; ne jamais trop s’emporter quand ça va bien, ne jamais trop déprimer quand ça va moins bien. Mike Hoffman

En tout cas, ça va assez bien pour le Canadien, qui vient d’en gagner deux de suite. Les Penguins aussi viennent de remporter deux matchs de suite, mais eux se remettent à peine d’une série de sept défaites.

« C’est une équipe dominante, a tenu à dire le défenseur David Savard malgré tout. C’est une puissance offensive et ça fait des années qu’ils ont des bons joueurs. »

C’est Jake Allen qui sera devant le filet du Canadien.