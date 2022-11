Lisez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Darcy Kuemper frustre le Lightning à nouveau et les Capitals gagnent 5-1

Darcy Kuemper a une nouvelle fois eu le dessus sur le Lightning de Tampa Bay, réalisant 28 arrêts pour permettre aux Capitals de Washington de remporter une victoire 5-1 vendredi contre l’équipe qu’il a défaite en finale de la Coupe Stanley l’été dernier, dans un match ponctué de violence.

Sonny Milano a marqué son premier but de la saison lors du deuxième vingt et a aussi touché la cible en fin de rencontre pour les Capitals, qui ont évité une deuxième défaite consécutive après avoir perdu six de leurs huit derniers matchs.

Anthony Mantha, Aliaksei Protas et Conor Sheary ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

Les Capitals ont gagné malgré le fait qu’ils ont joué presque deux périodes sans l’attaquant Nicolas Aubé-Kubel. Ce dernier a été expulsé en raison d’une mise en échec illégale à la tête du défenseur du Lightning Cal Foote, qui n’est pas revenu dans la rencontre.

Les Capitals, dirigés par l’entraîneur adjoint Kevin McCarthy compte tenu de la présence de Peter Laviolette sur le protocole de la COVID-19, ont tué la totalité de la pénalité de cinq minutes d’Aubé-Kubel.

Une bagarre a éclaté entre Patrick Maroon et Garnet Hathaway lorsque la séquence a été revue par les officiels. Les tensions ayant été au paroxysme toute la soirée, une échauffourée a éclaté à 5 : 40 de la troisième période, entraînant deux bagarres et 26 minutes de pénalités.

La recrue Nick Perbix a ruiné le blanchissage de Kuemper en fin de match et Andrei Vasilevskiy a accordé cinq buts sur 24 tirs pour le Lightning.

Associated Press