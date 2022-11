(Utica) Anthony Richard a inscrit son deuxième filet du match en prolongation et le Rocket de Laval a pris la mesure des Comets de Utica 5-4, vendredi.

La Presse Canadienne

Richard a d’abord permis au Rocket (3-6-3) de prendre les devants 2-0 en première période, mais a ensuite placé son équipe dans le pétrin en écopant d’une pénalité pour avoir fait trébucher en deuxième période suivi d’une pénalité de 10 minutes pour avoir abuser les officiels. Les Comets ont pris les devants 4-3 lors de cette séquence.

Son filet avec une minute à faire en prolongation a toutefois permis au Rocket de se sauver avec la victoire et à Richard d’inscrire son huitième but — et son 12e point — en 12 matchs.

Gabriel Bourque, Danick Martel et Xavier Simoneau ont aussi touché la cible pour la formation lavalloise.

Rem Pitlick a réussi sa rentrée avec le Rocket après avoir été soumis au ballottage par le Canadien de Montréal. L’ailier a terminé la rencontre avec deux mentions d’aide tout comme le défenseur Justin Barron.

Kevin Poulin a repoussé 30 tirs dans la victoire.

Zach Senyshyn, Samuel Laberge, Andreas Johnson et Brian Pinho ont fait mouche pour les Comets (3-4-2). Isaac Poulter a réalisé 30 arrêts.

Le Rocket entamait une séquence de trois matchs en autant de jours sur la route. La troupe de Jean-François Houle reprendra le collier samedi contre les Phantoms de Lehigh puis dimanche contre les Bears de Hershey.