(Toronto) Daniel Sedin partage les projecteurs avec son frère depuis qu’ils ont fait leurs débuts dans la LNH.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Maintenant que la dynamique et époustouflante carrière du duo est terminée, et avec un des plus grands honneurs du sport qui approche, le jeune frère — par six minutes — était à l’avant-plan sans son jumeau, vendredi, alors que les célébrations entourant les intronisations du Temple de la renommée du hockey se sont amorcées.

Henrik Sedin se remet d’un combat contre la COVID-19 et il n’était pas présent, mais il devrait participer au reste des festivités avant la cérémonie d’intronisation de lundi.

« Il voulait s’assurer d’être à 100 %, a mentionné Daniel Sedin. Nous allons passer trois ou quatre bons jours ensemble. Nous sommes ensemble presque tous les jours. »

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Daniel et Henrik Sedin en octobre 2010

Daniel Sedin, son coéquipier des Canucks de Vancouver Roberto Luongo, l’ancien capitaine des Sénateurs d’Ottawa Daniel Alfredsson et Bernice Carnegie, la fille du bâtisseur Herb Carnegie, ont reçu leur bague du Temple de la renommée, vendredi.

La joueuse de l’équipe nationale féminine finlandaise Riikka Sallinen, qui complète le groupe de cette année, était également absente.

Les jumeaux Sedin et Luongo ont été élus en juin, dès leur première année d’admissibilité, tandis qu’Alfredsson attendait depuis 2017.

« Tu ne t’attends jamais à ce que ça se produise, a dit Daniel Sedin. Et ensuite, tu reçois l’appel. »

Le franc-tireur de la majorité des mentions d’aide de Henrik au cours de leurs 17 saisons avec les Canucks, sur ce qui est devenu l’un des trios les plus terrifiants du hockey, Daniel a amassé 393 buts pour trôner au premier rang de l’histoire de l’équipe.

Il occupe le deuxième rang pour les assistances (648), les points (1041) et les matchs joués (1306), en plus de ses 71 points en 102 parties éliminatoires, y compris le parcours des Canucks jusqu’en finale de la Coupe Stanley, en 2011.

En 2010-11, Daniel Sedin a remporté le trophée Ted-Lindsay, à titre de joueur le plus utile de la ligue selon les membres de l’Association des joueurs de la LNH, et le trophée Art-Ross, remis au meilleur pointeur de la LNH.

C’est la preuve ultime en tant que joueur de hockey que tu as fait quelque chose de bien. C’est un grand honneur. Daniel Sedin

Sélectionné au troisième rang du repêchage de 1999 — tout juste derrière son jeune frère — Henrik Sedin détient une bonne partie du livre des records des Canucks. Il est le meneur pour les mentions d’aide (830), les points (1070) et les matchs joués (1330).

Le centre a remporté le trophée Hart, à titre de joueur le plus utile de la LNH, et le trophée Art-Ross en 2009-10. Il a ajouté 23 buts et 78 points en 105 matchs éliminatoires.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Roberto Luongo

Luongo, qui a disputé huit saisons avec les Sedin à Vancouver, a plaisanté en disant qu’il devrait attendre l’arrivée de Henrik à Toronto avant de sortir un jeu de cartes.

Luongo a été sélectionné par les Islanders de New York et il a pris sa retraite avec les Panthers de la Floride, mais les jours du gardien sur la côte ouest sont ce qui a mené à son appel.

Lorsqu’il a annoncé sa retraite, il était classé au troisième échelon de l’histoire de la LNH avec 489 victoires et il se classe deuxième derrière Martin Brodeur pour les matchs joués (1044), les tirs reçus (30 924) et les arrêts (28 409).

Le natif de Montréal a signé deux saisons de 40 victoires avec les Canucks, dont 47 en 2006-07, et a disputé au moins 70 matchs lors de quatre saisons consécutives.

Luongo a été finaliste au trophée Vézina à trois occasions et il a terminé deuxième derrière Sidney Crosby lors du scrutin pour l’obtention du trophée Hart, en 2007.

Le gardien à l’esprit vif a mené le Canada vers la médaille d’or olympique à Vancouver, en 2010, avant d’être le substitut de Carey Price à Sotchi, quatre ans plus tard, lors d’une autre performance en or du pays.

Tu regardes autour de toi et tu vois toutes les plaques, tu vois tous les noms. C’est assez spécial. Roberto Luongo

Alfredsson a inscrit 444 buts, 713 aides et 1157 points au cours de ses 18 saisons dans la LNH, dont 17 avec les Sénateurs. Il a ajouté 100 points en 124 matchs éliminatoires.

Choix de sixième ronde qui a fini par s’intégrer au tissu social d’Ottawa, Alfredsson a remporté le trophée Calder en 1996 en tant que recrue de l’année dans la LNH.

Alfredsson, qui détient les marques des Sénateurs pour les buts, les aides et les points, a remporté l’or olympique pour la Suède avec les jumeaux Sedin, en 2006, et il a guidé la troupe d’Ottawa vers la finale de la Coupe Stanley, en 2007.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Daniel Alfredsson

Alfredsson, qui fêtera son 50e anniversaire de naissance le mois prochain, a été laissé à l’écart lors de ses quatre premières années d’admissibilité avant que le groupe d’intronisés de 2021 soit supprimé en raison de la pandémie de COVID-19.

Surréaliste. C’est une leçon d’humilité. Ça fait quelques mois que nous le savons, mais maintenant que ce week-end approche, avoir de la famille et des amis autour de moi, ça commence vraiment à me frapper. C’est un si grand honneur d’être parmi les joueurs qui sont ici avant nous. Daniel Alfredsson

Médaillée de bronze olympique à 20 ans d’intervalle, en 1998 et en 2018, Sallinen a disputé 16 saisons avec son équipe nationale.

La joueuse de 49 ans, qui a marqué 63 buts et récolté 59 assistances en 81 matchs pour la Finlande, a ajouté une médaille d’argent au Championnat mondial de 2019 pour accompagner ses six médailles de bronze.

Carnegie, mort en 2012 à l’âge de 92 ans, a souvent été qualifié de meilleur joueur de hockey noir à n’avoir jamais joué dans la LNH.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Herb Carnegie

Après une longue carrière dans les ligues seniors, où il a été confronté au racisme qui l’a empêché de réaliser son rêve ultime de jouer dans la LNH, Carnegie a fondé en 1955 Future Aces, une des premières écoles de hockey au Canada.

Il a été intronisé au Temple de la renommée des sports canadiens en 2001, au Temple de la renommée des sports de l’Ontario en 2014 et il a été nommé à l’Ordre de l’Ontario et à l’Ordre du Canada.