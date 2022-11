Lisez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Gain de 4-3 des Devils aux dépens des Sénateurs Dougie Hamilton a marqué à 4 : 27 en prolongation et les Devils du New Jersey ont gagné un huitième match de suite, jeudi, l’emportant 4-3 aux dépens des Sénateurs d’Ottawa. Il a mis fin au débat sept secondes après qu’une punition ait été décernée à Thomas Chabot, des Sénateurs. Nico Hischier a remporté une mise au jeu. Le disque est allé à Jack Hughes qui a passé à Hamilton, dont le tir sur réception a été victorieux. Hischier avait touché le poteau dans la première minute de la prolongation. Hischier, Miles Wood et Tomas Tatar ont été les autres buteurs des vainqueurs. Hughes a récolté deux mentions d’aide. Shane Pinto a marqué deux fois pour les Sénateurs, qui perdaient pour la septième fois de suite. L’autre filet a été l’affaire de Travis Hamonic. Vitek Vanecek des Devils a fait 17 arrêts avant de céder sa place à Akira Schmid au milieu du troisième vingt, avec le score 3-3. Schmid a repoussé sept tirs, dont deux arrêts spectaculaires en 32 secondes en prolongation-chaque fois contre Brady Tkachuk, durant une punition à John Marino des Devils. Le prochain match des Devils aura lieu samedi soir à domicile, face aux Coyotes de l’Arizona. Anton Forsberg a fait 36 arrêts dans une cause perdante. Tatar a donné l’avance 1-0 aux Devils à 4 : 44 au premier tiers quand son tir a dévié contre Parker Kelly, des Sénateurs. Tatar a obtenu sept points à ses six derniers matchs. Pinto a nivelé à mi-chemin au premier vingt. Jake Sanderson a été patient avant de refiler à Claude Giroux, qui a repéré Pinto à l’embouchure gauche. Hamonic a fait mouche avec un tir frappé avant la riposte de Hischier en fin de première période, suite à une longue passe de Marino. Tôt en deuxième période, l’échec-avant et la persévérance de Michael McLeod et Nathan Bastien ont mené au filet de Wood, son sixième de la campagne. Pinto a toutefois créé l’impasse 3-3 au début du troisième vingt, suite à une passe de Drake Batherson. Allan Kreda, Associated Press

Les Hurricanes rossent les Oilers 7-2 PHOTO CHRIS SEWARD, ASSOCIATED PRESS Andrei Svechnikov a signé un tour du chapeau dans la victoire des Hurricanes. Andrei Svechnikov a enregistré un tour du chapeau et les Hurricanes de la Caroline ont écrasé les Oilers d’Edmonton 7-2, jeudi soir. Il s’agit du deuxième tour du chapeau de Svechnikov cette saison et le premier avait également été inscrit contre les Oilers. Brent Burns, Jordan Staal, Jordan Martinook et Jesper Fast ont également fait mouche pour les Hurricanes, qui ont mis fin à une séquence de deux revers. Teuvo Teravainen et Martin Necas ont tous deux conclu la rencontre avec deux mentions d’assistance pour la formation de la Caroline du Nord. À son premier match de la saison, Pyotr Kochetkov a signé la victoire après avoir repoussé 20 rondelles. Connor McDavid a amassé un but et une mention d’aide alors que Zach Hyman a ajouté un but pour les Oilers, qui ont perdu pour une quatrième fois à leurs cinq dernières sorties. Jack Campbell a stoppé 25 lancers dans la défaite. Bob Sutton, Associated Press

Les Rangers corrigent les Red Wings 8-2 PHOTO DUANE BURLESON, ASSOCIATED PRESS Mika Zibanejad (deuxième à partir de la droite) a marqué deux buts. Mika Zibanejad a marqué deux buts à son 700e match dans l’uniforme des Rangers de New York, qui ont corrigé les Red Wings de Detroit 8-2, jeudi soir. Adam Fox a obtenu un but et deux mentions d’aide pour les Rangers, qui ont mis fin à une séquence de trois défaites. Ils s’étaient inclinés en prolongation contre les Red Wings, dimanche. Chris Kreider a quant à lui amassé un but et une assistance pour porter à sept sa série de matchs avec au moins un point, ce qui constitue un sommet en carrière. Barclay Goodrow, Julien Gauthier, Libor Hajek et Jimmy Vesey ont aussi fait mouche pour les Rangers, qui ont inscrit six buts sans riposte au troisième engagement. Igor Shesterkin a réalisé 18 arrêts, laissant son équipe établir son sommet cette saison au chapitre des buts marqués. Joseph Veleno et Lucas Raymond ont répliqué pour les Red Wings alors que Ville Husso a stoppé 25 tirs. À ses débuts dans la LNH, Jonatan Berggren a récolté une mention d’assistance. Dana Gauruder, Associated Press

Les Blue Jackets méritent un premier gain en six matchs PHOTO GAELEN MORSE, USA TODAY SPORTS Boone Jenner a inscrit deux buts dans la victoire des siens. Boone Jenner a réussi un doublé et les Blue Jackets ont signé un premier gain en six matchs, jeudi, infligeant un revers de 5-2 aux Flyers de Philadelphie. Johnny Gaudreau a obtenu un filet et deux mentions d’aide. Zach Werenski et Nick Blankenburg ont aussi marqué pour les Blue Jackets, qui n’avaient pas gagné depuis le 23 octobre. Joonas Korpisalo a fait 32 arrêts, étant battu par Ivan Provorov et Tony DeAngelo. Carter Hart a bloqué 24 tirs. Columbus menait 3-0 après le premier but du match de Jenner, dans la première minute du deuxième tiers. Jenner a complété le score dans un filet désert, obtenant son quatrième but de la saison. Les Flyers vont accueillir les Sénateurs d’Ottawa samedi, à compter de 13 h. Nicole Kraft, Associated Press

Les Golden Knights ont le dessus 7-4 sur les Sabres PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, USA TODAY SPORTS Jack Eichel a été échangé aux Golden Knights il y a un peu plus d’un an et disputait un deuxième match contre l’équipe pour qui il a déjà agi à titre de capitaine. Jack Eichel s’est fait plaisir à son retour à Buffalo et les Golden Knights de Vegas ont vaincu les Sabres 7-4, jeudi soir. Hué chaque fois qu’il touchait à la rondelle et applaudi lors de ses deux tentatives ratées en échappée, Eichel a récolté deux buts et une mention d’aide. Eichel, qui a été échangé aux Golden Knights il y a un peu plus d’un an, disputait un deuxième match contre l’équipe pour qui il a déjà agi à titre de capitaine. Les Golden Knights ont signé une neuvième victoire consécutive, à une seule de leur record d’équipe établi en avril 2021. Ils détiennent la meilleure fiche de la LNH (13-2-0). Chandler Stephenson a obtenu un but et trois aides, Alex Pietrangelo a inscrit un but et deux assistances alors que Paul Cotter a amassé un but et une mention d’aide. Phil Kessel a aussi fait bouger les cordages pour la troupe du Nevada. Logan Thompson a stoppé 31 tirs pour enregistrer une sixième victoire d’affilée. Il a égalé la plus longue séquence pour un gardien cette saison, qui avait été établie par Vitek Vanecek, des Devils du New Jersey. Tage Thompson a enfilé l’aiguille à deux occasions alors que Casey Mittelstadt et Rasmus Asplund ont ajouté un but chacun pour les Sabres. Eric Comrie a bloqué 29 rondelles pour l’équipe de Buffalo, qui a subi un quatrième revers de suite. John Wawrow, Associated Press

Les Bruins l’emportent 3-1 contre les Flames PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS Le but de Charlie McAvoy (73) est survenu en avantage numérique alors qu’il restait 1 : 33 à écouler au deuxième engagement. Charlie McAvoy a inscrit le but vainqueur à son premier match de la saison et les Bruins de Boston ont défait les Flames de Calgary 3-1, jeudi soir. Le but de McAvoy est survenu en avantage numérique alors qu’il restait 1 : 33 à écouler au deuxième engagement. McAvoy, le meilleur défenseur des Bruins, devait rater six mois d’activités après avoir subi une intervention chirurgicale à l’épaule, en juin. Âgé de 24 ans, il a amassé 10 buts et 56 points en 78 matchs la saison dernière. Connor Clifton et David Pastrnak, dans un filet désert, ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Bruins, qui sont restés invaincus en huit parties à domicile cette saison. Linus Ullmark a réalisé 31 arrêts pour la troupe de Boston, qui trône au sommet de l’Association Est grâce à un dossier de 12-2-0. Noah Hanifin a inscrit le seul but des Flames, qui ont encaissé une septième défaite de suite. Dan Vladar a bloqué 24 lancers. Brendan Mcgair, Associated Press

Une troisième victoire d’affilée pour les Coyotes de l’Arizona PHOTO BRAD PENNER, USA TODAY SPORTS Karel Vejmelka a fait 24 arrêts lui assurant son premier jeu blanc de la saison. Karel Vejmelka a fait 24 arrêts alors que les Coyotes de l’Arizona ont vaincu les Islanders de New York 2-0, jeudi. Le Tchèque de 26 ans a obtenu un premier jeu blanc cette saison, un deuxième en carrière. Travis Boyd et Jack McBain ont fait mouche au troisième vingt pour les Coyotes, qui ont remporté un troisième match de suite. Ilya Sorokin a bloqué 26 tirs. Les Islanders étaient à la recherche d’un troisième gain d’affilée. Trois minutes après le but de Boyd, Matt Martin est venu bien près d’égaler le score mais son tir a touché le poteau, d’un angle difficile. Scott Charles, Associated Press

Les Blues mettent fin à une séquence de huit revers PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Jordan Binnington (50) et Calle Rosen (43) Calle Rosen a amassé un but et une aide et les Blues de St. Louis ont retrouvé le chemin de la victoire en défaisant les Sharks de San Jose 5-3, jeudi soir. Le premier but de la saison de Rosen a brisé une égalité de 3-3 à mi-chemin en troisième période. Noel Acciari a fermé les livres dans un filet désert. Torey Krug, Jordan Kyrou et Brandon Saad ont aussi marqué pour les Blues, qui ont mis fin à une séquence de huit revers, la plus longue de l’histoire de l’équipe. Jordan Binnington a effectué 27 arrêts pour la troupe de St. Louis, qui a gagné pour une première fois depuis le 22 octobre. Les Blues ont remporté leurs six derniers affrontements contre les Sharks et ils ont obtenu au moins un point lors de leurs huit derniers duels. Timo Meier, Tomas Hertl et Logan Couture ont trouvé le fond du filet pour les Sharks, qui ont encaissé une cinquième défaite consécutive. Kaapo Kahkonen a bloqué 28 rondelles. Joe Harris, Associated Press