Maveric Lamoureux et Justin Côté

L’interminable attente de Lamoureux et Côté

Maveric Lamoureux et Justin Côté n’en peuvent plus d’attendre, mais d’ici à ce qu’ils puissent renouer avec l’action, en décembre, l’imposant défenseur et le petit attaquant ont décidé d’être là l’un pour l’autre. Les deux Voltigeurs sont inséparables, même assis dans les estrades à Drummondville.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

Le premier, une sélection de première ronde des Coyotes de l’Arizona en juillet dernier, est sur la touche depuis une opération à l’épaule subie cet été. Le géant de 6 pieds 7 pouces et 202 livres ne s’en cache pas, son sentiment d’impuissance est proportionnel à son gabarit depuis quelques semaines.