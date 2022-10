(Buffalo) Il y a des fois où Samuel Montembeault est capable de danser avec le sublime, et jeudi soir à Buffalo fut l’une de ces fois.

Richard Labbé La Presse

Ce Canadien, c’est déjà entendu, ne sera pas à confondre avec le Canadien de 1976, mais il pourra surprendre à l’occasion, et pour ça, il aura besoin d’un peu de tout… incluant de telles performances de la part de ses gardiens, le plus souvent possible s’il vous plaît.

Ça explique cette victoire de 3-2 récoltée à Buffalo jeudi soir. Les Sabres ont largement dominé, mais au final, c’est le gars avec le masque qui a su faire la différence.

« Sam a fait son travail et c’est important, a répondu Martin St-Louis en fin de soirée. C’est important qu’il le fasse et qu’il nous donne une chance de gagner comme ça. C’est ce qu’il a fait. »

Pour la première fois depuis très longtemps, le Canadien ne mise pas sur un véritable gardien numéro un devant son filet, alors des soirées du genre, il en faudra pour que ce club demeure pertinent au moins jusqu’aux Fêtes.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Samuel Montembeault bloque un tir en première période.

On ne gagne pas sans marquer des buts, c’est bien connu, mais on ne gagne pas non plus en accordant trop de buts.

Une telle sortie, voilà qui est tout à l’honneur du gardien québécois, qui avait passé les trois derniers matchs bien assis sur le petit tabouret du réserviste, à attendre son tour sans faire de bruit.

« Je me sentais bien, a-t-il expliqué dans le vestiaire. Ils ont lancé en partant et ça m’a permis d’être rapidement impliqué dans le match. Je ne sais pas si c’est plus facile quand on reçoit autant de tirs… »

Brendan Gallagher a reconnu qu’une telle prestation d’un gardien est de nature à fouetter les troupes.

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Brendan Gallagher (11) festoie après avoir marqué en première période.

« C’est encourageant de savoir que le gardien veille et Sam était prêt, a expliqué le petit attaquant. Il a fait plusieurs arrêts importants, surtout à la fin. Il a fait aussi des arrêts spéciaux qui finissent par faire une différence dans un match comme celui-ci. »

Cette performance de Montembeault sert un peu à résumer le genre de club que Martin St-Louis essaie de façonner : un club à sa manière.

Il faudrait ici rappeler que jadis, dans son jeune temps, le pilote du CH était un joueur dont les yeux de feu ont déjà été comparés à ceux de Maurice Richard, rien que ça. Ça l’avait très bien servi, de mémoire.

C’est un peu ce refus de baisser les bras qu’on a vu dans le jeu du gardien jeudi soir, c’est aussi la même chose que l’on a vue lors du but gagnant en fin de match, quand Josh Anderson, après avoir raté une belle occasion, s’est replacé en position d’attaque, le bâton dans les airs, prêt à frapper. Un jeu d’une belle intensité qui a mené à la victoire. Pas d’abandon ici, non madame.

C’est ce genre de feu que Martin St-Louis veut voir dans les yeux de ses joueurs à chaque soir.

« Dans la vie, dans n’importe quoi, quand tu abandonnes, ça vient garantir une chose : t’auras pas ce que tu veux, a expliqué l’entraîneur. C’est ça que ça garantit. Abandonner, c’est pas quelque chose qu’on fait. »

Le Canadien se retrouve donc avec une fiche de 4-4, et vient de gagner son premier match d’une série de quatre sur la route. Une telle fiche, c’est quand même très bien, parce que le 4-4 aurait pu être un 0-8 ou un 1-7, selon une majorité d’experts, et puis là, plus personne ne parlerait de feu ou de Maurice.

Mais en ce jeudi soir à Buffalo, ce Canadien aux modestes attentes nous a rappelé qu’il y a quelque chose comme un futur qui est en train de prendre forme.

En hausse : Samuel Montembeault

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Samuel Montembeault

Le joueur du match, à n’en point douter. Les Sabres ont tiré vers lui à 45 reprises, et il a dit non 43 fois, souvent de manière spectaculaire.

En baisse : Evgenii Dadonov

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Evgenii Dadonov

Toujours à la recherche d’un premier point cette saison, l’attaquant russe a été le joueur le moins employé par Martin St-Louis face aux Sabres, avec seulement 11 min 55 s de temps de jeu.

Le chiffre du match : 18

Nombre de tirs réussis par les Sabres lors de la troisième période.

Dans le détail

Encore des bancs vides à Buffalo

On aurait pu croire que ce surprenant début de saison des Sabres aurait pu se ressentir aux guichets, mais non. Avant le match de jeudi soir, la moyenne de l’assistance aux matchs des Sabres se chiffrait à 13 423, la deuxième pire moyenne à ce chapitre dans toute la LNH. Le match de jeudi soir ne va pas aider ; il y avait des bancs vides en masse, et selon les statistiques officielles de la LNH, seulement 12 735 spectateurs ont assisté à ce match. Ce chiffre ne dit pas combien de fans du Canadien se trouvaient dans la place, mais on peut vous dire qu’il y en avait quand même plusieurs !

Un premier point pour Dvorak, un premier but pour Guhle

PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, USA TODAY SPORTS Kaiden Guhle a inscrit jeudi son premier but dans la LNH.

Il y aura mis le temps, mais Christian Dvorak a, enfin, récolté son premier point de la saison jeudi soir. Le vétéran attaquant a empêché un dégagement refusé et a ensuite récolté une aide sur le but de Brendan Gallagher, lors de la première période. En ce soir de premières, il y a eu une autre première : le premier but de Kaiden Guhle dans la LNH, un but réussi avec un lancer sur réception, à la suite d’une très belle passe de David Savard. « Un moment spécial, assurément, a répondu le jeune défenseur. Mais le plus important, c’est qu’on ait réussi à obtenir la victoire. »

Un peu de Whitney pour Skinner

PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, USA TODAY SPORTS Jeff Skinner

Les Sabres de Buffalo ont choisi d’innover (un peu) cette saison, en permettant aux joueurs de choisir leur propre chanson à être diffusée à la suite d’un but, ici au Centre KeyBank. Alors, on s’est rendu compte que le bon Jeff Skinner est un fan de la regrettée Whitney Houston, puisque c’est le tube I Wanna Dance With Somebody qui a été entendu ici quand Skinner a réussi son premier but de la saison, en début de deuxième période. Tout cela est bien fabuleux, et aussi, on est juste content que Casey Mittelstadt n’ait pas réussi à marquer, parce qu’on aurait eu à se taper une toune de Foreigner.

Ils ont dit

C’est rare un match parfait ; il y a des hauts, des bas, et il faut trouver une manière. C’est ce qu’on a fait. Martin St-Louis

Les gars ont disputé un très bon match devant moi, alors ça m’a aidé. On a bien exécuté nos jeux et aussi on a joué de patience. Samuel Montembeault

C’est bien de récolter un but comme ça à la fin, notre trio avait obtenu de bonnes chances de marquer dès le départ. Les Sabres ont joué de manière très intense, mais on a été capables de ne pas sortir de notre plan de match. Josh Anderson