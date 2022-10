PHOTO GODOFREDO A. VÁSQUEZ, ASSOCIATED PRESS

Phil Kessel nouveau détenteur du record de la plus longue séquence de matchs consécutifs

Lisez les comptes rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Phil Kessel n’aime pas particulièrement être au centre de l’attention. L’attaquant des Golden Knights Vegas s’est cependant retrouvé sous les feux de la rampe mardi soir. Après avoir égalé la marque du défenseur Keith Yandle pour la plus longue séquence de matchs joués dans la LNH lundi soir contre les Maple Leafs de Toronto, le vétéran de 17 saisons s’est emparé seul du record quand il a entamé une 990e partie consécutive, mardi, contre les Sharks de San Jose. « C’est un évènement assez plaisant, ça veut dire que j’ai joué beaucoup de matchs, non ? », a lancé Kessel, lundi. « C’est bien. Évidemment, j’ai pu gagner quelques coupes Stanley, donc je suppose que c’est mieux que cette séquence. Mais demain, ce sera un autre match amusant et j’espère en sortir gagnant. » Le double champion de la Coupe Stanley a déclaré qu’il serait heureux de mettre cette étape derrière lui et de se concentrer sur la saison, qui, il l’espère, comprendra un retour aux séries éliminatoires. L’an dernier, son ancienne équipe, les Coyotes de l’Arizona et sa nouvelle formation, les Golden Knights, n’ont pas participé aux séries. Kessel, qui compte 399 buts et 559 aides, a participé à 1211 matchs en carrière avec les Bruins de Boston, les Maple Leafs de Toronto, les Penguins de Pittsburgh, les Coyotes et les Golden Knights. Il n’est plus qu’à un but de devenir le 13e joueur américain à marquer 400 buts dans la LNH. Kessel a reconnu qu’il y a eu des jours où il pensait que la série prendrait fin, mais il a surmonté de nombreuses blessures et a enduré certaines douleurs tout en appréciant le temps passé avec les cinq équipes, y compris ses premiers mois avec les Golden Knights. « Personne n’est jamais à 100 % dans cette ligue. Les gens pensent qu’ils le sont, mais ce n’est pas le cas, a-t-il admis. Tu as toujours des bobos et des bleus et tu te ne sens pas super bien. Mais tu continues à avancer. » W.g. Ramirez, Associated Press

Une première défaite en temps régulier pour les Red Wings cette saison PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS Alex Nedeljkovic (39) et Fabian Zetterlund (49) Jesper Bratt a récolté deux buts et une passe, mardi, aidant les Devils du New Jersey à l’emporter 6-2 contre les Red Wings de Detroit. Bratt inscrivait au moins un point dans un septième match consécutif. Cela égale sa meilleure séquence du genre en carrière. Jack Hughes, Dawson Mercer, Yegor Sharangovich et Nico Hischier ont réussi les autres buts des Devils. Ryan Graves a obtenu deux mentions d’aide et Vitek Vanecek a fait 20 arrêts. Vendredi soir, les Devils vont accueillir les champions en titre de la coupe Stanley, l’Avalanche du Colorado. Dominik Kubalik et Dylan Larkin ont riposté, récoltant chacun leur quatrième but de la saison. Alex Nedeljkovic a stoppé 35 tirs pour les Wings, qui perdaient pour la première fois en temps régulier (3-1-2). Dana Gauruder, Associated Press

Les Bruins l’emportent face aux Stars PHOTO WINSLOW TOWNSON, USA TODAY SPORTS Taylor Hall (71) célèbre son but en deuxième période avec David Pastrnak (88) Taylor Hall a marqué le but décisif vers la fin du deuxième vingt, Linus Ullmark a stoppé 30 tirs et les Bruins de Boston ont défait les Stars de Dallas 3-1 pour porter leur fiche à 6-1, mardi. Il s’agissait du troisième but gagnant consécutif pour Hall. Il a marqué un but en prolongation pour battre le Wild du Minnesota samedi après avoir inscrit le seul but en fusillade contre les Ducks d’Anaheim jeudi dernier. David Pastrnak a ajouté un but en supériorité numérique et une aide alors que Patrice Bergeron a marqué un but dans un filet désert avec 27 secondes à faire au match. Les Bruins sont demeurés invaincus à domicile (5-0) sous les ordres de l’entraîneur Jim Montgomery. Wyatt Johnston a touché la cible pour les Stars (4-2-1), qui ont perdu un deuxième match consécutif. Jake Oettinger a réalisé 26 arrêts. Dans un match opposant deux des meilleures équipes de la ligue en début de saison, les Bruins ont pris l’avantage lors du deuxième engagement et l’ont conservé grâce à un jeu défensif constant et à une autre performance solide d’Ullmark. Ce dernier a été le partant pour une troisième fois de suite. Ken Powtak, Associated Press

Les Coyotes victorieux à Columbus PHOTO JAY LAPRETE, ASSOCIATED PRESS Erik Gudbranson etTravis Boyd Shayne Gostisbehere a réussi un doublé et les Coyotes de l’Arizona ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 6-3, mardi. Zack Kassian, Jack McBain, Lawson Crouse et Dylan Guenther ont inscrit les autres filets des Coyotes. Clayton Keller a récolté deux passes et Connor Ingram a fait 31 arrêts pour les Coyotes, qui avaient perdu leurs deux derniers matchs. Les Coyotes (2-4-0) vont finalement disputer un premier match en Arizona vendredi, contre les Jets de Winnipeg. Johnny Gaudreau, Kent Johnson et Andrew Peeke ont réussi les buts des Blue Jackets. Gaudreau accumulait un sixième point en sept rencontres. Daniil Tarasov a permis quatre buts en 12 tirs, avant d’être remplacé au deuxième tiers par Elvis Merzlikins. Ce dernier a bloqué cinq tirs sur six. Crouse a scellé le tout dans un filet désert. Les Blue Jackets ont été blanchis en cinq avantages numériques ; ils restent sans but à ce chapitre cette saison, en 20 occasions. En période médiane, Columbus a écoulé un désavantage numérique de cinq contre trois. Gostisbehere a toutefois porté le score à 3-0 en complétant son doublé à 7 : 42. Nicole Kraft, Associated Press

L’Avalanche bat les Rangers 3-2 PHOTO TOM HORAK, USA TODAY SPORTS Evan Rodrigues (9) et Alexandar Georgiev (40) Evan Rodrigues a marqué au quatrième tour et l’Avalanche du Colorado a eu le dernier mot en fusillade, mardi, infligeant une défaite de 3-2 aux Rangers de New York. Mikko Rantanen et Artemi Panarin ont converti leurs occasions au troisième tour, dans une fusillade jusque là sans but. Après le but de Rodrigues, Alexandar Georgiev a scellé le gain en frustrant Alexis Lafrenière. Adam Fox, des Rangers, a nivelé le score 2-2 à 14 : 03 au troisième vingt. Barclay Goodrow a été l’autre buteur des New-Yorkais, qui subissaient une troisième défaite de suite. Les buts des visiteurs sont venus des unités spéciales : Valeri Nichushkin au premier tiers, en avantage numérique, et Logan O’Connor en troisième période, en infériorité. Georgiev a stoppé 44 tirs, deux de plus qu’Igor Shesterkin. Les Rangers seront de retour en action dès mercredi, au domicile des Islanders. La Presse Canadienne