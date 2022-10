(Vancouver) Les Canucks de Vancouver ont échangé le joueur de centre Jason Dickinson et un choix de deuxième tour aux Blackhawks de Chicago en retour du défenseur Riley Stillman, a annoncé le directeur général de l’équipe britanno-colombienne, Patrik Alvin, vendredi.

La Presse Canadienne

Grâce à cette transaction, les Canucks économiseront 1,3 million sur la masse salariale. Dickinson sera joueur autonome au terme de la saison 2023-2024 alors que Stillman, également après la campagne 2023-2024, sera joueur autonome avec compensation.

Dickinson a disputé 62 matchs pour les Canucks l’an dernier et a totalisé cinq buts et six aides. L’Ontarien de 27 ans a passé six années dans l’organisation des Stars de Dallas après avoir été sélectionné au 29e rang du repêchage de 2013.

Stillman, un défenseur de six pieds un pouce, a amassé deux buts et 10 aides en 52 rencontres avec les Blackhawks l’an dernier. L’Ontarien de 24 ans a été choisi en quatrième ronde du repêchage de 2016 par les Panthers de la Floride.