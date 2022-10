PHOTO JAY LAPRETE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Nos spécialistes hockey se sont prêtés au jeu (cruel) des prédictions. Dans ce numéro, ils répondent à six questions incontournables sur la prochaine saison de la LNH.

L’entraîneur sur un siège éjectable

Mathias Brunet :

Dallas Eakins, Ducks d’Anaheim

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Dallas Eakins

Les attentes augmenteront à Anaheim même si l’équipe est encore jeune et Dallas Eakins a été nommé en poste par l’administration précédente.

Katherine Harvey-Pinard :

Lindy Ruff, Devils du New Jersey

Ruff entame la dernière année de son contrat de trois saisons avec les Devils. Depuis son arrivée, sa troupe n’est même pas passée proche d’une participation aux séries, avec un alignement pourtant pas vilain. Comme disait l’autre dans L’enlèvement : bon’chan’.

Richard Labbé :

Sheldon Keefe, Maple Leafs de Toronto

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Sheldon Keefe

Après presque quatre ans à la barre, le coach des Leafs n’a plus le choix : il gagne ou c’est la porte.

Guillaume Lefrançois :

Dallas Eakins, Ducks d’Anaheim

Les Ducks avaient la chance de lui offrir une prolongation de contrat et ont simplement pris l’option d’un an.

Simon-Olivier Lorange :

Sheldon Keefe, Maple Leafs de Toronto

Les Maple Leafs ont l’obligation d’être une équipe dominante. En cas de début de saison boiteux, il faudra désigner un coupable. L’entraîneur-chef est généralement ce gars-là.

Alexandre Pratt :

Lindy Ruff, Devils du New Jersey

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA LNH Lindy Ruff

Les Devils sont tannés de reconstruire. Les attentes sont élevées, avec la présence dans la formation de deux centres repêchés au premier rang (Jack Hughes et Nico Hischier).

* * * *

Le joueur sous pression

Mathias Brunet :

Jack Eichel

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jack Eichel

Jack Eichel a non seulement coûté un joueur de qualité, un espoir et un choix de premier tour, il touche un salaire annuel de 10 millions et son arrivée a signifié le départ de Max Pacioretty pour que Vegas puisse se conformer au plafond salarial.

Katherine Harvey-Pinard :

Jonathan Huberdeau

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jonathan Huberdeau

Huberdeau a connu une saison de 115 points en 2021-2022, il est la nouvelle vedette des Flames en remplacement de Gaudreau et de Tkachuk, et il vient de signer un énorme contrat. Les attentes à son endroit sont grandes à Calgary.

Richard Labbé :

Johnny Gaudreau

PHOTO JAY LAPRETE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Johnny Gaudreau

Les Blue Jackets lui ont donné un camion de grosses coupures et c’est maintenant le temps de produire.

Guillaume Lefrançois :

Jack Eichel

Vegas a payé le gros prix pour aller le chercher et a dû échanger Max Pacioretty pour lui faire de la place. Ça devra rapporter.

Simon-Olivier Lorange :

Jack Eichel

Les Golden Knights ont payé une fortune pour l’acquérir ET larguer Max Pacioretty pour épargner de l’argent. Eichel, comme Mark Stone, devra être au sommet de son art pour éviter une deuxième saison sans séries éliminatoires.

Alexandre Pratt :

Matt Murray

PHOTO NICK IWANYSHYN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Matt Murray

Gros mandat à Toronto pour un gardien qui, depuis trois ans, présente un taux d’arrêt de 89,9 % et une moyenne de buts accordés de 3,06.

* * * *

Le meilleur contrat de la saison morte

Mathias Brunet :

Patrice Bergeron

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Patrice Bergeron

Payer son premier centre 2,5 millions pour seulement un an constitue l’aubaine du siècle. Les Bruins de Boston peuvent remercier Patrice Bergeron d’avoir pensé à l’équipe avant de songer à son compte de banque.

Katherine Harvey-Pinard :

Nick Paul

PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nick Paul

Paul a été excellent en séries éliminatoires pour le Lightning et ça lui a valu un contrat de 7 ans et 22 millions. Il peut être utilisé à toutes les sauces, il joue robuste et il excelle en défense. Son importance va au-delà des points.

Richard Labbé :

Claude Giroux

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Claude Giroux

Trois ans pour 6,5 millions par saison, c’est cher, mais Giroux va apporter aux Sénateurs un genre de leadership qui leur fait défaut depuis des années.

Guillaume Lefrançois :

Josh Norris

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Josh Norris et David Savard

Pas un joueur autonome sans compensation, mais les Sénateurs ont retenu ce centre en pleine croissance pour huit ans, à un prix qui semble déjà raisonnable.

Simon-Olivier Lorange :

Patrice Bergeron

Le meilleur centre défensif de la LNH au prix d’un joueur de quatrième trio. Les Bruins de Boston ont réalisé un coup de circuit.

Alexandre Pratt :

Johnny Gaudreau

Moins de 10 millions pour le meilleur marqueur de la LNH à forces égales la saison dernière, c’est une aubaine. Du moins, à court terme.

* * * *

Le pire contrat de la saison morte

Mathias Brunet :

Nazem Kadri

PHOTO JEFF MCINTOSH, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Nazem Kadri

À 32 ans, Nazem Kadri vient de connaître sa première saison de plus de 61 points en carrière. Il aura 38 ans, presque 39, lorsque son contrat de sept ans à un salaire annuel de 7 millions prendra fin.

Katherine Harvey-Pinard :

Ondrej Palat

PHOTO MIKE CARLSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ondrej Palat

Palat sera d’une grande aide au New Jersey, soit, mais vaut-il 6 millions par année pendant cinq ans ? Il aura 36 ans à la fin de son contrat. Les Devils auront quelques regrets rendus là.

Richard Labbé :

Jack Campbell

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jack Campbell

Dans quel monde est-ce qu’un gardien comme Jack Campbell vaut une moyenne de 5 millions par saison ? Dans le monde tout plein de désespoir des Oilers d’Edmonton.

Guillaume Lefrançois :

Darcy Kuemper

PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Darcy Kuemper

Même s’il vient de gagner la Coupe Stanley, il a 32 ans, il est fragile et les Capitals viennent d’investir en lui pour cinq ans.

Simon-Olivier Lorange :

Ville Husso

PHOTO RICK OSENTOSKI, USA TODAY SPORTS Ville Husso

Il a 27 ans. Il n’a pas encore joué 60 matchs dans la LNH en saison. Il a été au mieux ordinaire à sa seule participation aux séries. Il gagnera annuellement 4,75 millions jusqu’en 2025.

Alexandre Pratt :

Erik Gudbranson

PHOTO JOSEPH MAIORANA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Erik Gudbranson

Seize millions pour quatre ans, pour un défenseur qui n’a jamais fait plus de dix-sept points dans la LNH. Ouache.

* * * *

L’équipe la plus surévaluée

Mathias Brunet :

Wild du Minnesota

La plupart des joueurs du Wild du Minnesota ont connu la saison de leur carrière l’an dernier. Cette équipe aura une baisse de régime cette saison malgré la présence de Kirill Kaprizov.

Katherine Harvey-Pinard :

Maple Leafs de Toronto

Année après année, c’est la même chose. Ça finira bien par changer… mais pas en 2022.

Richard Labbé :

Maple Leafs de Toronto

Et ce n’est même pas proche…

Guillaume Lefrançois :

Capitals de Washington

Le noyau de l’équipe vieillit et la réalité finira par le rattraper.

Simon-Olivier Lorange :

Oilers d’Edmonton

Seul ajout de taille à la formation, Jack Campbell a été correct, sans plus, derrière une défense efficace la saison dernière. Le voilà défendu par une escouade (très) poreuse. On le voit comme un héros, et c’est ce qu’il devra être.

Alexandre Pratt :

Bruins de Boston

Les preneurs aux livres les voient en séries. Pas moi.

* * * *

L’équipe cendrillon

Mathias Brunet :

Blue Jackets de Columbus

Non seulement les Blue Jackets de Columbus ont-ils réussi à attirer Johnny Gaudreau, mais ils ont aussi quelques recrues prometteuses dans la formation et de bons gardiens.

Katherine Harvey-Pinard :

Sénateurs d’Ottawa

Grâce à tous les changements apportés pendant la saison morte, dont l’ajout d’un certain Alex DeBrincat, les Sénateurs participeront aux séries pour la première fois en six ans.

Richard Labbé :

Sénateurs d’Ottawa

La reconstruction va plus vite que prévu dans ce coin de pays, et les Sénateurs vont se pointer le bout du nez dans la course pour une place en séries.

Guillaume Lefrançois :

Red Wings de Detroit

Ils seront grandement améliorés et seront compétitifs pour la première fois en plus de cinq ans. Mais la division sera coriace.

Simon-Olivier Lorange :

Islanders de New York

La saison 2021-2022 était un accident de parcours. Cette équipe bien rodée et fiable défensivement causera beaucoup de maux de tête à ses adversaires de la division Métropolitaine.

Alexandre Pratt :

Kings de Los Angeles

Dans une division faible, ils peuvent rêver à une saison de 110 points.