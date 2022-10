(Québec) Théo Rochette a inscrit le but égalisateur en fin de deuxième période et il a permis aux Remparts de Québec de venir de l’arrière pour défaire l’Océanic de Rimouski 4-2, samedi.

La Presse Canadienne

James Malastesta, Evan Nause et Pier-Olivier Roy ont également fait mouche pour les Remparts. William Dumoulin et Luka Verreault ont assuré la réplique pour l’Océanic.

William Rousseau a réalisé 13 arrêts dans la victoire. Son vis-à-vis, Patrik Hamrla, a repoussé 22 des 25 tirs auxquels il a fait face.

Malatesta a ouvert le pointage en première période. Après un échange à trois avec Frantisek Ridzon et Nathan Gaucher, il a enfilé l’aiguille à l’embouchure du filet.

L’Océanic a toutefois répliqué lors du deuxième tiers. Dumoulin, puis Verreault ont frappé en l’espace de quatre minutes pour donner les devants 2-1 aux visiteurs.

Avec moins de quatre minutes à faire à l’engagement, Rochette, le capitaine des Remparts, a redirigé la passe de Zachary Bolduc dans une cage abandonnée. Charles Savoie a aussi été complice du filet.

Les Remparts ont poursuivi là où ils ont laissé lors du troisième vingt. Profitant d’un avantage numérique de cinq minutes en raison de l’expulsion de Charles Côté pour bâton élevé, Nause a surpris Hamrla avec un tir des poignets précis du haut de l’enclave.

Avec une minute et 30 secondes à faire, Roy a confirmé la victoire des Remparts avec un but dans un filet désert. Gaucher, un choix de premier tour des Ducks d’Anaheim en 2022, a obtenu sa seconde mention d’aide sur la séquence.

Foreurs 3, Cataractes 5

Les Cataractes de Shawinigan ont effacé un déficit de deux buts et ont pris la mesure des Foreurs de Val-d’Or 5-3. Dans la victoire, Evan Courtois a touché la cible à deux reprises.

Huskies 2, Olympiques 3

Cole Cormier a marqué deux buts, dont celui de la victoire, et a permis aux Huskies de Rouyn-Noranda de s’imposer 3-2 contre les Olympiques de Gatineau.

Mooseheads 3, Islanders 1

Jordan Dumais, un choix de troisième tour des Blue Jackets de Columbus lors du repêchage de 2022, a récolté deux aides dans un gain de 3-1 des Mooseheads d’Halifax contre les Islanders de Charlottetown.

Tigres 5, Sea Dogs 2

Tommy Cormier a réussi un doublé et les Tigres de Victoriaville ont gagné 5-2 contre les Sea Dogs de Saint-Jean. Le capitaine des Tigres, Maxime Pellerin, a obtenu un but et une aide.

Wildcats 5, Phoenix 8

Joshua Roy a récolté un but et trois aides et le Phoenix de Sherbrooke a défait les Wildcats de Moncton 8-5. Justin Gill et Ethan Gauthier ont chacun obtenu deux buts et une mention d’assistance pour le Phœnix.

Eagles 3, Titan 6

Jacob Melanson a inscrit un tour du chapeau et le Titan d’Acadie-Bathurst a prévalu 6-3 contre les Eagles du Cape Breton.