Nathan MacKinnon s’est entendu avec l’Avalanche sur une prolongation de contrat de 8 ans et 100,8 millions de dollars.

Le dossier Nathan MacKinnon est réglé au Colorado. L’attaquant s’est entendu avec l’Avalanche sur une prolongation de contrat de 8 ans et 100,8 millions de dollars.

Associated Press

Sa moyenne annuelle de 12,6 millions de dollars par saison sera donc la plus élevée de la LNH, à moins qu’un autre joueur n’obtienne un plus gros montant d’ici là. À l’heure actuelle, Connor McDavid, à 12,5 millions de dollars, arrive au sommet de la liste, mais son entente a été signée il y a cinq ans.

Le contrat contient plus de 85 millions de dollars en bonis de signature. Une exception notable : la saison 2026-2027 (boni de signature de seulement 3 millions), pour aider financièrement l’Avalanche dans le cas d’un conflit de travail à la fin de la présente convention collective dans la LNH.

MacKinnon a amassé 88 points (32 buts, 56 passes) en 65 matchs la saison dernière, avant d’ajouter 24 points (13 buts, 11 passes) en 20 rencontres en séries, aidant l’Avalanche à remporter la Coupe Stanley.

Depuis l’instauration du plafond salarial, seuls Alex Ovechkin à Washington (124 millions pour 13 ans), Shea Weber à Nashville (110 millions pour 14 ans) et Sidney Crosby à Pittsburgh (104,4 millions pour 12 ans) ont signé des contrats à la valeur totale plus élevée. Cependant, la convention collective limite désormais la durée des contrats à huit ans pour un joueur qui reste avec son équipe.

MacKinnon, premier choix du repêchage de 2013, a été finaliste pour le trophée Hart lors de trois des cinq dernières saisons (17-18, 18-19, 20-21). Il compte 242 buts et 406 aides en 638 matchs en carrière.

« Nathan est de toute évidence l’un des meilleurs joueurs de la LNH et nous voulions conclure une prolongation à long terme avant le début de la saison, a déclaré Chris MacFarland, directeur général de l’Avalanche. Il possède cette rare combinaison de vitesse et de puissance avec un haut niveau de compétition qui fait de lui un joueur au talent générationnel. Nous sommes ravis qu’il continue à être un membre de cette équipe et de cette communauté pour de nombreuses années à venir. »

Pendant des années, MacKinnon était connu comme le joueur le plus sous-payé du hockey, à 6,3 millions par saison (tout étant relatif, évidemment) — un titre dont il ne se souciait pas vraiment.

« Denver est le seul endroit où je veux être, c’est certain », a récemment déclaré MacKinnon à Henderson, au Nevada, lors d’une tournée médiatique des joueurs.

De son côté, McDavid considère que le fait d’être dépassé en tant que joueur le mieux payé est « bon pour le hockey, je suppose, pour continuer à élever la barre. »

« Mais en fin de compte, le système du plafond salarial est un système bizarre où plus vous gagnez de l’argent, moins quelqu’un d’autre peut en gagner, a ajouté McDavid. C’est un peu un système bizarre de cette façon. Il y aura toujours des concessions à faire. »