Patrick Roy est « très content » de rencontrer les autorités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, lundi prochain, pour faire le point sur l’arbitrage, son expulsion, sa mise à l’amende et sa suspension. Une initiative de la LHJMQ qu’il salue, au lendemain de la petite tape sur les doigts qu’il a reçue pour sa réaction et ses déclarations des derniers jours.

Mikaël lalancette Le Soleil

« Ça me fait du bien, a-t-il expliqué au Soleil jeudi matin. Comme je l’ai dit, j’ai un mea culpa à faire, mais j’ai aussi une vision des choses. Ce qui est à retenir pour moi, c’est qu’il n’y a rien de personnel [entre lui, la LHJMQ et les officiels]. C’est vraiment d’essayer de voir ce qu’on peut faire pour améliorer les standards de la ligue et qu’on n’arrive pas en séries et que ça ne fonctionne plus. »