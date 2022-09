Le camp des recrues du Canadien, mettant en vedette 28 espoirs de l’organisation, s’ouvrait mercredi à Brossard, le temps de déménager en vitesse à Buffalo, où un tournoi impliquant aussi les espoirs des Sabres, des Bruins de Boston, des Devils du New Jersey, des Sénateurs d’Ottawa et des Penguins de Pittsburgh sera présenté. Que faudra-t-il suivre de près lors de ces trois matchs des jeunes du Tricolore ? Voici nos suggestions.

Richard Labbé La Presse

1- Y a-t-il un défenseur dans la salle ?

Le Canadien de 2022-2023 se retrouve avec un solide déséquilibre sur la masse salariale : tout l’argent est placé à l’avant (55,7 % de la masse en ce moment, selon CapFriendly), de sorte qu’il reste environ 235 $ pour la défense. Ce dernier chiffre est quelque peu exagéré (c’est 15,1 millions, toujours selon CapFriendly), mais il laisse croire que le Canadien devra donner des postes à des défenseurs sans expérience qui ne coûtent pas un bras. On peut donc braquer nos projecteurs sur messieurs Justin Barron, Kaiden Guhle et Jordan Harris, qui auront toutes les chances de se faire valoir à ce camp des recrues, et ensuite au vrai camp. Deux de ces jeunes hommes pourraient faire partie du club cette saison, et peut-être même les trois.

2- Où est la relève à Carey Price ?

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Joe Vrbetic

Probablement pas ici. Sans manquer de respect aux trois gardiens qui sont invités, Antoine Coulombe, Riley Mercer et Joe Vrbetic, il n’y a personne dans ce groupe qui aspire à une place au Centre Bell dans un avenir plus ou moins rapproché. Coulombe est un gardien de 20 ans, jamais repêché, qui a disputé 40 matchs avec les Cataractes de Shawinigan la saison dernière. Mercer a seulement 18 ans, et il revient de sa deuxième saison chez les Voltigeurs de Drummondville. Quant à Vrbetic, un grand gardien de 19 ans – il faut rappeler ici qu’il fait 6 pi 6 po, tout de même –, il a été repêché avec un choix de septième tour (le 214e au total) lors du repêchage de 2021, et il a passé la dernière saison avec le club de North Bay, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario. On remarque avant tout ceux qui ne seront pas là : Jakub Dobes et Frederik Dichow. Le premier sera de retour dans la NCAA cette saison, et le deuxième va jouer en Ligue d’élite de Suède.

3- Un certain Slafkovsky

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Juraj Slafkovsky (à droite)

À moins d’avoir passé l’été qui s’achève sur une plage de la Jamaïque avec un Walkman Sony jaune comme seul appareil technologique, vous savez sans doute que le Canadien mise beaucoup sur le premier choix du dernier repêchage. Ainsi donc, ce tournoi des recrues sera l’occasion de voir aller, enfin, ce Juraj Slafkovsky, dont on dit déjà beaucoup de bien. On s’entend qu’un tournoi des recrues à Buffalo en septembre, ce n’est pas exactement un match des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, mais le jeune homme aura tout de même l’occasion de comprendre un peu mieux de quoi sa réalité sera faite au cours des prochaines saisons. Parce qu’il sera un joueur épié, demandé, dont chaque présence sur la glace fera sans doute l’objet d’une fine analyse. De nombreux experts s’attendent à ce qu’il soit un membre du Canadien lorsque le club va ouvrir sa saison, le 12 octobre, et pour lui, le moment de faire ses preuves commence tout de suite.

4- L’autre premier choix

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Filip Mesar

Le Canadien n’a pas repêché que Slafkovsky au premier tour du repêchage. Un peu plus loin, au 26e rang, la direction montréalaise a pu mettre la main sur un autre attaquant slovaque, Filip Mesar, qui est par ailleurs un bon ami de Slafkovsky. Toute l’attention sera dirigée sur ce bon ami, c’est bien certain, mais Mesar sera épié lui aussi, bien que les attentes seront moins élevées (il retournera au hockey junior à Kitchener, ou bien il ira dans la Ligue américaine à Laval). Mesar, seulement 18 ans, a passé les deux dernières saisons à jouer chez lui, en Slovaquie, et il aura certes besoin d’une bonne période d’adaptation aux rigueurs du hockey tel qu’il est pratiqué par ici.

5- Ne cherchez pas Joshua Roy

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Joshua Roy

Le meilleur pointeur de la dernière saison dans la LHJMQ est un membre du Canadien. Toutefois, ne cherchez pas Joshua Roy à Buffalo puisqu’il est légèrement blessé à une main. Il est resté à Brossard pour subir des traitements, a annoncé le Canadien mercredi après-midi. Roy, choisi par le club au cinquième tour du repêchage de 2021 (au 150e rang), revient d’une très solide saison de 119 points au hockey junior québécois, dans le maillot du Phœnix de Sherbrooke. Cela s’ajoute à sa conquête de la médaille d’or au Championnat du monde junior avec la formation canadienne. De tels exploits font en sorte que ce jeune homme de 19 ans, qui a aussi disputé un match des séries avec le Rocket de Laval le printemps dernier, se retrouve maintenant parmi les espoirs à suivre de l’organisation. Sa propre suite des choses sera un peu marquée par ce qu’il pourra démontrer au cours des prochains jours.