Grande entrevue avec Paul Henderson

La série qui a tout changé

Non, Paul Henderson n’a pas marqué seulement un but en 18 ans de carrière dans la Ligue nationale et l’Association mondiale de hockey. En fait, Henderson a marqué en tout 376 buts. Mais il y a un but que tout le monde retient, même 50 ans plus tard. Un but réussi lors de la célèbre Série du siècle de 1972. Parce que c’est un but qui a tout changé. Pour lui, mais aussi pour le hockey au complet.