(Sunrise) Sylvain Lefebvre, Myles Fee et Jamie Kompon ont été nommés entraîneurs adjoints à Paul Maurice chez les Panthers de la Floride.

La Presse Canadienne

Ils rejoignent ainsi Tuomo Ruutu et l’entraîneur des gardiens Robb Tallas au sein du personnel d’entraîneurs des Panthers.

Lefebvre, qui est âgé de 54 ans, a été plus récemment entraîneur adjoint avec les Gulls de San Diego, dans la Ligue américaine de hockey, durant trois saisons de 2018 à 2021.

Il devait être entraîneur adjoint chez les Blue Jackets de Columbus l’hiver dernier, mais l’équipe avait finalement coupé les liens avec Lefebvre avant le début de la campagne puisqu’il avait refusé de recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Lefebvre est un vétéran de plus de 14 saisons comme entraîneur dans la LNH et la LAH et a notamment été entraîneur-chef du club-école du Canadien de Montréal dans la LAH durant six saisons de 2012 à 2018.

Dans la LNH, il a été entraîneur adjoint de l’Avalanche du Colorado pendant trois campagnes, de 2009 à 2012.

Lefebvre a précédemment disputé 945 matchs comme défenseur dans la LNH avec le Canadien, les Maple Leafs de Toronto, les Nordiques de Québec, l’Avalanche et les Rangers de New York. Il a remporté la coupe Stanley avec l’Avalanche en 1996.

De son côté, Kompon, qui est un gradué de l’Université McGill, a déjà été adjoint de Maurice chez les Jets de Winnipeg.

Pour sa part, Fee rejoint les rangs des Panthers après trois saisons comme entraîneur vidéo chez les Sabres de Buffalo.

Les Panthers ont également annoncé que Geordie Kinnear allait continuer dans son rôle d’entraîneur-chef du club-école de l’équipe dans la LAH, les Checkers de Charlotte.