Plus les jours passent, plus le nombre de joueurs à se dissocier du viol collectif allégué commis en 2018 par des joueurs de la Ligue canadienne de hockey augmente.

Nicholas Richard La Presse

Mercredi après-midi, c’est l’attaquant québécois Maxime Comtois et le défenseur Kale Clague qui ont affirmé n’être impliqués en rien dans cette lugubre affaire.

« Les allégations sont extrêmement troublantes et je coopère avec les enquêteurs du mieux que je peux. Je n’ai pas pris part aux événements mis en cause, et à ce que je sache, personne ne l’a remis en question », a déclaré Comtois, un attaquant des Ducks d’Anaheim, sur Twitter.

« Je crois que c’est important de préciser que je n’étais pas présent au gala organisé par Hockey Canada, ni à London, en Ontario, le jour où les évènements allégués se sont produits », a pour sa part avancé Clague dans un court message publié sur Twitter.

Comme la majorité de ses coéquipiers de l’époque, l’ancien défenseur du Canadien a ajouté qu’il participerait à l’enquête s’il lui était demandé.

Le nom de Clague s’ajoute à la liste des joueurs de l’édition 2018 d’Équipe Canada junior qui se sont dissociés de cet immense scandale au cours des derniers jours. La veille, Robert Thomas, Jordan Kyrou, Sam Steel et Taylor Raddysh ont fait de même.

En juin 2018, après le gala annuel organisé par la Fondation de Hockey Canada en Ontario, huit hockeyeurs auraient agressé sexuellement une jeune femme en état d'ébriété dans une chambre d’hôtel. La victime a déposé une poursuite au civil contre les suspects, la Ligue canadienne de hockey et Hockey Canada en avril dernier. Une entente hors-cour est survenue rapidement, avant d'être révélée au grand jour par TSN.

Les défenseurs Conor Timmins et Victor Mete ont été les premiers à affirmer qu’ils ne faisaient pas partie des accusés, il y a quelques jours.

Jonah Gadjovich, Cal Foote, Jake Bean, Carter Hart et Colton Point ont aussi fait des déclarations pour que leur nom et leur réputation ne soient plus liés à la situation.

Notons que puisque la poursuite identifie les huit suspects comme des joueurs de la LCH, le gardien Colton Point ainsi que les défenseurs Cale Makar et Dante Fabbro, qui s’alignaient alors avec des équipes universitaires américaines, sont eux aussi exclus de la liste des agresseurs potentiels.