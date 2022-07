Daniel Audette a annulé le contrat qui le liait au HC Vityaz de Podolsk, en Russie, pour la prochaine saison. Il s’agit d’une « décision familiale », alors que l’invasion russe se poursuit en Ukraine.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Audette portait les couleurs du HC Vityaz, en KHL, la saison dernière. La Ligue a coupé court à sa saison plus tôt que prévu, au début de février, alors que la COVID-19 faisait rage en Russie, à l’aube des Jeux olympiques.

Comme son équipe ne s’était pas qualifiée pour les séries éliminatoires, le Québécois a reçu une offre pour terminer la saison en Suède, chez le Örebro HK. Offre qu’il a acceptée. Au moment de quitter pour le pays scandinave, Audette avait alors déjà signé une nouvelle entente avec son club russe pour la saison 2022-2023, raconte-t-il. La guerre a commencé environ dix jours après son départ.

De retour au Québec depuis la fin avril, Audette a décidé au cours des dernières semaines d’annuler son entente avec le HC Vityaz. Il a convenu, après avoir discuté avec des membres de sa famille, qu’il était préférable de ne pas retourner en Russie. Du moins, pas pour l’instant.

« Je n’étais pas prêt à aller en Russie et… c’était impossible que je voie aucun membre de ma famille cette année. Ils n’auraient pas pu me visiter », explique-t-il à La Presse au bout du fil.

« Je ne veux pas me mêler politiquement dans rien, ajoute-t-il prudemment. Pour moi, c’était juste de faire la bonne chose pour ma famille, pour voir tout le monde. Je n’ai rien en tant que tel contre la Russie et la Ligue. Ils risquent d’avoir une belle saison là-bas quand même, mais ça ne m’intéressait pas autant. »

L’attaquant a pris son temps avant de prendre une telle décision parce qu’il « attendait de voir comment la guerre allait se passer, si ça allait finir ». Il a discuté avec des joueurs qu’il connaît d’un peu partout. Certains ont décidé d’y aller tout de même. « Pour eux, c’est un très beau move pour leur carrière et financièrement, etc. », soutient-il.

En ce qui concerne l’annulation de son contrat, Audette préfère ne pas entrer dans les détails, mais explique qu’il a dû racheter une partie de celui-ci.

« Ç’a été compliqué un peu, admet-il. Il y a eu de la négociation à faire. Je voulais faire ça de la bonne façon. Honnêtement, ils m’ont très bien traité l’année passée. Je voulais faire ça avec le plus de respect possible et faire sûr que tout est beau. »

Prochaine destination

Audette a traversé l’océan Atlantique une première fois en 2020 afin de se joindre au club Lukko de la ville de Rauma, en Finlande, en SM-Liiga. Il a terminé la campagne au deuxième rang des marqueurs. Ses 50 points en 60 matchs lui ont valu, comme il le souhaitait, son premier contrat en KHL, avec le HC Vityaz.

Et ça s’est particulièrement bien passé pour lui en Russie la saison dernière. Il a pris le 15e rang des marqueurs de la KHL avec 39 points en 45 rencontres avant que la saison ne prenne fin prématurément et qu’il transfère en Suède. C’était la première fois de toute sa carrière, junior majeur inclus, qu’il changeait d’équipe dans une année.

« Ça faisait presque deux mois que je n’avais pas joué un match de hockey quand j’ai joué mon premier match en Suède, dit-il. C’était difficile un peu pour commencer, mais c’est une très bonne ligue, une ligue rapide. Ça patine, les Suédois ! C’est une très belle place où habiter aussi, j’ai vraiment aimé ça. »

Maintenant que ses plans ont changé pour la saison prochaine, le Blainvillois doit se trouver une autre destination pour continuer à jouer au hockey. Il a « des plans » en tête ; des discussions ont d’ailleurs été entamées avec certaines équipes.

Retournera-t-il en Europe ? Ou fera-t-il une nouvelle tentative en Amérique du Nord ? « Il n’y a rien de concret, répond-il. […] Tu vas finir par le voir, un moment donné ! » lance-t-il, désolé de ne pouvoir en dire plus.

Audette n’a encore que 26 ans. Il prévoit jouer au hockey encore plusieurs années.

« Dans le moment présent, je ne barre pas la Russie de mon futur, fait-il d’ailleurs savoir. On va voir comment ça se passe avec tout ça. C’est vraiment dur à prédire. »