PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ottawa) Cam Talbot ne sait pas ce que lui réserve sa première saison avec les Sénateurs d’Ottawa, mais il croit pouvoir aider l’équipe alors qu’elle tentera de se tailler une place en séries éliminatoires.

Lisa Wallace La Presse Canadienne

Les Sénateurs ont acquis Talbot du Wild du Minnesota mardi soir en retour du gardien Filip Gustavsson.

Talbot, qui est âgé de 35 ans, devrait former un tandem devant le filet des Sénateurs avec Anton Forsberg. Ce dernier a gagné le poste de gardien partant l’hiver dernier, mais on ne sait pas encore comment les responsabilités seront partagées la saison prochaine.

« C’est une nouvelle occasion qui s’offre à moi, mais je ne connais pas les plans des entraîneurs ou de la direction. Nous n’en avons pas encore parlé », a dit Talbot en conférence téléphonique, jeudi.

« Je veux jouer. Je crois avoir encore du bon hockey en moi et pouvoir jouer 50-55 matchs par saison. C’est ce que je vais viser, mais vous ne savez jamais ce qui peut se produire durant une saison. »

Forsberg a disputé 44 matchs avec les Sénateurs la saison dernière, compilant un dossier de 22-17-4. Il n’a toutefois pas autant d’expérience que Talbot, alors qu’il n’a jamais été gardien numéro 1 dans la LNH avant l’hiver dernier.

Pour sa part, Talbot présente un dossier de 201-142-34 en neuf saisons dans la LNH avec cinq équipes différentes.

Il a bien fait l’hiver dernier avec le Wild, mais l’équipe a éventuellement fait l’acquisition de Marc-André Fleury et a fait confiance au gardien québécois lors des séries.

Fleury a signé une prolongation de contrat de deux saisons avec le Wild la semaine dernière.

Talbot espère maintenant aider les Sénateurs à participer aux séries pour une première fois 2017. Ils ont été actifs au cours des dernières semaines, faisant notamment l’acquisition des attaquants Alex DeBrincat et Claude Giroux.

Le natif de Caledonia, en Ontario, espère être un meneur au sein de l’équipe et bien appuyer le jeune noyau.

« Je veux mener hors de la patinoire par mon éthique de travail, mon expérience, etc. J’ai fait partie du groupe de meneurs de quelques équipes et je n’ai pas de problème à répondre aux questions des plus jeunes », a souligné Talbot.

Talbot a gagné le respect des partisans des Sénateurs en 2016 quand il portait les couleurs des Oilers d’Edmonton.

Les Oilers venaient d’encaisser un revers de 2-0 face aux Sénateurs dans une rencontre marquant le premier départ de Craig Anderson après une pause pour accompagner son épouse, qui venait d’apprendre qu’elle souffrait d’un cancer.

Talbot avait été nommé deuxième étoile du match, mais il était resté sur la patinoire pour applaudir Anderson, nommé première étoile.

« Il y a des choses plus importantes que le hockey, a dit Talbot. Je ressentais le besoin de souligner sa performance et son courage. Ç’a dû être une victoire spéciale pour lui. »