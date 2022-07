Après 17 saisons dans la Ligue nationale, le vétéran défenseur prendrait sa retraite.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

La nouvelle a été rapportée par le journaliste de TSN, Pierre LeBrun, vendredi en début d’après-midi.

Keith, 38 ans, a passé 16 ans avec les Blackhawks de Chicago avant d’être échangé aux Oilers d’Edmonton l’été dernier. Il a récolté 21 points en 64 rencontres cette saison. Il reste encore une saison à écouler à son contrat de 13 ans et 72 millions. Son départ libèrera de l’espace sur la masse salariale des Oilers.

Sélectionné au deuxième tour du repêchage de 2002, le natif de Winnipeg a connu toute une carrière de 646 points en 1256 matchs. Il a remporté la Coupe Stanley à trois reprises, en plus de mettre la main sur le trophée Norris à deux reprises en 2010 et 2014 et sur le trophée Conn-Smythe en 2015.

Il compte également deux médailles d’or décrochées avec Équipe Canada aux Jeux olympiques de 2010 et 2014.