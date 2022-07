PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Qui dit changement d’équipe dit nouveau départ. Kirby Dach souhaite profiter du sien pour montrer quel genre de joueur il pense être réellement.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le nouveau joueur de centre du Canadien était en route vers l’aréna pour une séance de patinage quand il a appris que les Blackhawks l’avaient échangé, jeudi soir.

« C’était un peu un choc, mais je suis excité de me joindre au Canadien. Je suis impatient d’avoir les partisans de mon côté, de les entendre nous encourager », a-t-il lancé lors de sa première rencontre virtuelle avec les médias montréalais, vendredi en fin d’après-midi.

Dach a été le troisième choix au total des Blackhawks au repêchage de 2019. Au moment de sa sélection, il venait de connaître une saison productive de 73 points en 62 matchs dans la WHL. Il a fait le saut dans la Ligue nationale dès l’année suivante, à 19 ans, amassant 23 points en 64 rencontres.

En 2020-21, le natif de la Saskatchewan a été ralenti par une blessure au poignet et n’a donc disputé que 18 duels, récoltant 10 points. Alors qu’il souhaitait rebondir en 2021-22, Dach a plutôt éprouvé beaucoup de difficultés offensivement, peinant à créer des chances de marquer à cinq contre cinq. Il n’a inscrit que neuf buts et 17 mentions d’aide en 70 rencontres. Et n’a remporté que 32,8 % de ses mises au jeu.

Toujours est-il qu’il n’a que 21 ans. Un changement d’environnement pourrait lui faire du bien. Le directeur général du Tricolore, Kent Hughes, a d’ailleurs expliqué jeudi soir avoir fait ses devoirs avant d’acquérir Dach ; « En l’entourant, en l’encadrant, on pense qu’on peut en faire un joueur assez spécial », a-t-il soutenu.

« Je pense que ce sera bien pour moi d’avoir un nouveau départ et d’être le joueur que je sais que je peux être, a mentionné le principal intéressé. Je suis très offensif et intelligent avec la rondelle. Je peux faire des jeux. Mais je suis aussi un centre fiable des deux côtés de la patinoire, grand et fort au centre de la patinoire, qui patine bien et qui peut faire des jeux. »

« Je laisse le passé derrière moi, a ajouté l’attaquant de 6 pi 4 po. Si on met de côté mes blessures, j’ai appris beaucoup des vétérans et du personnel entraîneur à Chicago. Ce sont des choses positives que je peux amener avec moi l’année prochaine pour être un meilleur joueur. Je veux me concentrer sur les petits détails qui vont améliorer mon jeu chaque jour. »

Des décisions surprenantes

Les Blackhawks de Chicago, pourtant en reconstruction, ont pris quelques décisions pour le moins surprenantes au cours des derniers jours. En plus d’échanger Dach, ils ont envoyé l’attaquant de 24 ans Alex DeBrincat aux Sénateurs d’Ottawa, mercredi.

« Ils ont été très honnêtes et ouverts avec nous à propos de tout ça, a affirmé Dach à ce sujet. De toute évidence, ils ont senti qu’ils avaient besoin d’aller dans une autre direction que Cat [DeBrincat] et moi. Ça fait partie du business et il n’y a pas vraiment grand-chose à ajouter à ce sujet. Tu dois passer à autre chose. »

À propos de son temps à Chicago, le jeune homme a parlé de plusieurs « hauts et bas ». Il a toutefois souligné avoir grandement bénéficié d’habiter deux saisons chez le vétéran Brent Seabrook.

« Il m’a vraiment, vraiment aidé et je ne serais pas le même joueur que je suis aujourd’hui sans ses conseils. Nous sommes toujours de bons amis. Nous nous écrivons une fois par semaine. C’est un grand mentor pour moi et je ne peux pas assez le remercier d’avoir passé sur mon chemin et de m’avoir aidé. »

Évidemment, je veux continuer de fleurir, continuer à maturer et être une meilleure personne et un meilleur joueur. Kirby Dach

Dach, qui n’a joué que deux matchs en carrière au Centre Bell, a affirmé à plusieurs reprises être emballé de jouer sous Martin St-Louis. L’entraîneur-chef du CH l’a d’ailleurs contacté par message texte, jeudi, après l’échange.

« J’ai parlé avec quelques joueurs et ils adorent Marty. Je pense qu’on va bien s’entendre, lui et moi. Il va vraiment m’aider à faire ressortir mes aptitudes et à devenir un joueur dominant. »

Dach retrouve d’ailleurs à Montréal son « bon ami », l’espoir de 20 ans Kaiden Guhle, avec qui il s’entraîne depuis quelques années.

« Nous nous sommes textés simultanément en disant : let’s go. C’était cool, a-t-il raconté. Il y a d’autres joueurs qui m’ont contacté, dont certains que j’ai rencontrés en cours de carrière. C’est bien de recevoir leurs messages de bienvenue, tu sens que tu fais déjà partie de l’équipe. Je sais que c’est un groupe très tissé serré, alors je suis juste excité d’arriver dans ce vestiaire et d’en profiter. »