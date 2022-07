Le Canadien a rendez-vous avec les Maple Leafs de Toronto pour son match inaugural de la prochaine saison. Il aura lieu à Montréal, le 12 octobre prochain.

Jean-François Téotonio La Presse

Son calendrier se terminera le 13 avril 2023 au Centre Bell, contre les Bruins de Boston.

Le premier voyage annuel dans l’Ouest aura lieu du 1er au 6 décembre. Le Tricolore se rendra à Calgary, Edmonton, Vancouver et Seattle.

Le second aura lieu du 28 février au 5 mars. Le Canadien sera aux prises avec les Sharks, les Kings, les Ducks, puis les Golden Knights.

La plus longue séquence sur la route des Montréalais aura lieu pendant la période des fêtes. Le CH patinera loin du Centre Bell du 19 décembre au 3 janvier. Il croisera le fer avec les Coyotes en Arizona, l’Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas avant la pause de Noël. Il se frottera ensuite au Lightning de Tampa Bay, aux Panthers de la Floride, aux Capitals de Washington et aux Predators de Nashville.

Le Canadien affrontera Luke Richardson et ses Blackhawks pour la première fois le 25 novembre, à Chicago.

L’affrontement du 21 décembre contre l’Avalanche, équipe championne de la Coupe Stanley, sera potentiellement l’occasion de renouer pour la première fois avec Artturi Lehkonen depuis son échange au Colorado.

Les Islanders de New York et les Oilers d’Edmonton seront en ville pour le traditionnel week-end du Super Bowl, le 11 et le 12 février respectivement.

Le calendrier préparatoire de la troupe de Martin St-Louis se mettra en branle le 26 septembre prochain à Montréal, contre les Devils du New Jersey. Il y aura aussi des arrêts à Gander, à Terre-Neuve, le 6 octobre, puis à Bouctouche, au Nouveau-Brunswich, le 8 octobre.