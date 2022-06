Les Coyotes avaient un bail annuel au Gila River Arena depuis que la ville de Glendale a voté pour mettre fin à un contrat de location de 15 ans et 225 millions de dollars en 2015.

Le conseil municipal de Tempe a voté en faveur d’une négociation avec les Coyotes de l’Arizona sur un projet de développement de près de 2 milliards de dollars qui comprendrait un nouvel aréna pour la franchise.

Le conseil a voté 5-2 en faveur du projet après une réunion de sept heures jeudi soir, au cours de laquelle plus de 100 citoyens ont fait des commentaires et plus de 220 déclarations écrites ont été lues.

Les Coyotes ont fait une longue présentation d’un terrain de 46 acres à l’ouest du centre-ville de Tempe qui comprendrait un aréna, des hôtels, des commerces, des bureaux et des logements. L’ancien capitaine des Coyotes, Shane Doan, et trois joueurs actuels ont également pris la parole au cours de la réunion.

Les responsables de l’aéroport de Sky Harbor ont exprimé des inquiétudes quant à la composante « logements », car le terrain se trouve à 3 km de l’extrémité d’une de ses pistes. Ils ne se sont pas opposés à la proposition d’aréna, mais ont déclaré que l’isolation acoustique ne serait pas assez efficace pour les 1000 unités résidentielles qui se trouveraient directement sous la trajectoire de vol.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déclaré par visioconférence qu’il approuvait le plan sans réserve, mais qu’un accord empêchant toute délocalisation durant 30 ans serait nécessaire.

