Warren Foegele (37) et Dillon Dube (29)

(Edmonton) Evander Kane a inscrit un tour du chapeau en l’espace de six minutes en deuxième période et les Oilers d’Edmonton ont étrillé les Flames de Calgary 4-1, dimanche, pour prendre les devants 2-1 dans la série demi-finale de l’Ouest.

La Presse Canadienne

Kane a porté son total de buts à 10 depuis le début des séries. Il a également réalisé un tour du chapeau lors du match no 3 dans la série contre les Kings de Los Angeles.

Zach Hyman a aussi touché la cible pour les Oilers. Il a marqué dans tous les duels de la série.

Leon Draisaitl et Connor McDavid ont été les catalyseurs chez les Oilers, récoltant respectivement quatre et trois aides. Les deux comparses mènent le classement des pointeurs en séries : McDavid totalise 23 points tandis que Draisaitl a participé à 19 filets. Leur plus proche poursuivant est Nikita Kucherov du Lightning de Tampa Bay, qui a 15 points.

Mike Smith a repoussé 31 tirs dans la victoire. Il a toutefois été victime d’une solide mise en échec de la part de Milan Lucic en troisième période. Ce dernier a été expulsé de la rencontre en raison de son geste.

Oliver Kylington a mis fin aux espoirs de blanchissage de Smith avec moins de cinq minutes à faire avec un tir précis dans le haut du filet. Son premier but en carrière en séries a été le seul de la soirée des Flames.

Jacob Markstrom, qui a été parfait en première période – stoppant 21 tirs – a finalement accordé quatre buts sur 34 tirs en deux périodes de travail. Dan Vladar a été parfait en relève, repoussant sept tirs.

Les clubs albertains reprendront le collier mardi à Edmonton pour le quatrième affrontement. La série retourna à Calgary à jeudi pour le match no 5.