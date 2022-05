Lightning 2 – Panthers 1

C’est de cette façon qu’on gagne

Pendant que les Maple Leafs de Toronto cherchent à comprendre pourquoi ils perdent toujours en séries, les joueurs du Lightning de Tampa Bay, eux, continuent d’encaisser des coups d’épaule et de bâton, et de bloquer des tirs avec toutes les parties de leurs corps, y compris leur visage. Et comme par magie, ils continuent de gagner !