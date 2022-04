À quelques heures de conclure cette longue saison, Martin St-Louis a dit à ses joueurs d’aborder l’ultime rencontre comme un « examen final ». La dernière occasion de « faire bonne impression », a rapporté Jordan Harris.

Simon-Olivier Lorange La Presse

C’est Carey Price qui sera en poste pour l’occasion. Après un énième épisode d’incertitude le concernant, le gardien affrontera les Panthers de la Floride ce vendredi soir au Centre Bell. Il a profité du voyage du club à New York, plus tôt cette semaine, pour rencontrer le spécialiste qui l’avait opéré l’été dernier. Il a manifestement reçu le feu vert pour jouer.

Après avoir raté la quasi-totalité de la saison, Price a renoué avec l’action le 15 avril dernier. Il a disputé quatre matchs et a été mis au repos.

Lui donner une première victoire cette saison sera une « priorité » pour les joueurs, a souligné Mathieu Perreault. « On voit à quel point il pousse son corps pour jouer, c’est inspirant pour tout le monde », a dit le Québécois.

St-Louis a rappelé que la décision de jouer ou non revenait à son gardien, et à personne d’autre. « C’est Carey qui conduit l’autobus », a-t-il imagé.

Ce dernier tour de piste du CH en 2021-2022, sera le tout dernier de certains joueurs avec l’équipe. Mathieu Perreault et Chris Wideman, qui ont tous les deux rencontré les médias vendredi matin, pourraient faire partie de ce groupe. Le premier a connu une saison de misère, minée par les blessures, et aura été laissé de côté 19 fois au cours des 30 derniers matchs du calendrier. Le second a lui aussi sauté son tour souvent en deuxième moitié de saison, et l’émergence de nombreux jeunes défenseurs de l’organisation laissera peu de postes disponibles l’automne prochain.

Sereinement, l’un comme l’autre a abordé la situation avec franchise. À 34 ans, Perreault assure avoir encore « beaucoup de hockey » en lui. Mais il ne se défile pas. Son but premier est de signer un nouveau contrat dans la LNH, idéalement avec le Canadien, mais un départ vers l’Europe n’est pas exclu. Sa femme et lui en ont déjà discuté.

Il souhaite donc « profiter au maximum » du match contre les Panthers. « On ne sait jamais quand on va ravoir une chance », a-t-il ajouté.

Wideman a eu le même type de réflexion. Malgré la déception liée aux performances de l’équipe, exclue mathématiquement des séries éliminatoires depuis des semaines, mais virtuellement depuis des mois, il est reconnaissant d’avoir eu la chance de passer toute la saison dans la LNH, ce qu’il ne « croyai[t] plus possible ». Il avait en effet passé plus de deux ans dans la Ligue américaine et dans la KHL avant de recevoir l’offre du Tricolore, l’été dernier.

« J’aimerais revenir [à Montréal], je ne m’en cache pas, a-t-il dit. L’organisation et la ville sont incroyables, ma femme et moi avons adoré le temps que nous avons passé ici, j’ai eu énormément de plaisir avec les joueurs, surtout les plus jeunes… Je risque de ne plus faire partie de cette équipe quand elle va gagner la Coupe Stanley, mais je vais être content de célébrer avec eux. »

Lui aussi estime avoir encore sa place dans une équipe de la LNH, dans la métropole ou ailleurs. Et il a sans doute raison. Malgré des lacunes dans son jeu défensif, il y aura toujours preneur pour un défenseur droitier capable d’engranger de 25 à 30 points et de contribuer en avantage numérique.

Martin St-Louis, lui, espère que ses hommes livreront une performance inspirée, mais surtout émotive. Pour Carey Price, pour Guy Lafleur, mais aussi pour Pierre Gervais, préposé à l’équipement adoré des joueurs qui met un point final à une carrière longue de plus de 30 ans.

Les joueurs du CH se sont d’ailleurs cotisés pour lui offrir un véhicule tout-terrain de type côte-à-côte, qu’ils lui ont remis avant l’entraînement matinal. C’est Jake Allen, flanqué de Paul Byron, qui a conduit le camion jusqu’au centre de la glace.

Une victoire vendredi soir contribuerait à finir sur une bonne note une saison de misère, marquée par 49 défaites en temps réglementaire, un triste record d’équipe.

« On est à trois périodes de tourner la page, ce serait le fun de connaître une belle fin d’histoire, a encore illustré St-Louis. C’est important pour tout le monde de bien jouer, pour l’organisation comme pour les fans. »

Outre le retour de Price, deux petits changements seront apportés à la formation, alors que Chris Wideman remplacera William Lagesson et que Mathieu Perreault prendra la place de Laurent Dauphin.