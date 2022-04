L’idée de la Ligue nationale d’organiser des matchs des Sénateurs à Québec n’a pas suscité l’unanimité, mais pour Mathieu Joseph, il y a du bon dans le projet, s’il se matérialise.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le nouvel attaquant des Sénateurs, fraîchement acquis du Lightning il y a deux semaines, s’est dit favorable à l’idée. Rappelons que la semaine dernière, le confrère Denis Lessard avançait que des discussions étaient « amorcées » entre le gouvernement Legault, la Ligue nationale, Québecor et les Sénateurs d’Ottawa afin que l’équipe dispute cinq matchs au Centre Vidéotron la saison prochaine.

« J’en ai entendu parler. Ça serait cool de jouer à Québec, a spontanément répondu Joseph, à l’issue de l’entraînement matinal des Sénateurs, mardi, en vue du duel prévu en soirée contre le Canadien.

« C’est un bel amphithéâtre, le Centre Vidéotron. Ça ferait du bien aux gens de Québec d’avoir des matchs de la LNH. C’est une belle ville de hockey. Je n’ai pas connu les Nordiques, mais je sais que l’amour pour eux serait énorme. Pour nous, ça serait cool de jouer dans un autre amphithéâtre et devant le Québec ça serait cool pour moi. »

Évidemment, si le projet se matérialise, l’Association des joueurs aurait son mot à dire. Dans les faits, les joueurs des Sénateurs joueraient essentiellement 46 matchs loin de la maison, plutôt que 41, ce qui ne plairait pas nécessairement à tous.

Par contre, d’un point de vue financier, le syndicat des joueurs pourrait y trouver son compte puisque la LNH pourrait susciter de meilleurs revenus si on parvient à présenter les matchs devant des salles combles. Les Sénateurs viennent au 32e rang de la LNH pour les foules cette saison (moyenne de 8079 spectateurs par match selon ESPN), mais les restrictions liées à la COVID-19 sont évidemment en partie responsables de la situation. Cela dit, Ottawa était aussi en dernière place lors de la dernière campagne pré-pandémie, en 2019-2020, avec une moyenne de 12 618 spectateurs. Il faut remonter à la campagne 2015-2016 pour retrouver les Sénateurs dans le top 20 de la LNH pour les foules.

« J’ai joué deux ans au Centre Vidéotron, a rappelé Joseph, en référence à ses quatre saisons avec les Sea Dogs de Saint John, dans la LHJMQ. Une fois, c’était rempli et c’était quelque chose. Il y a toujours une belle atmosphère là-bas. »

Nouveau départ

Il ne s’est même pas écoulé trois semaines depuis le dernier duel entre les deux équipes d’Andreas Dackell. Mais les Sénateurs présenteront une attaque méconnaissable, et on ne dit pas ça parce que Tyler Ennis manquera à l’appel.

C’est que Joseph s’est ajouté à l’équipe entre-temps et a été inséré au sein du premier trio, tandis que Drake Batherson, incandescent en début de saison, disputera un cinquième match depuis son retour au jeu.

Batherson a amassé deux points en quatre matchs depuis qu’il s’est remis de sa blessure à une cheville. Mais l’ancien de l’Armada et des Screaming Eagles menait les Sénateurs avec 34 points en 31 matchs au moment de tomber au combat.

« Il va de mieux en mieux. Son synchronisme revient. C’est long, manquer neuf semaines dans cette ligue », a souligné D. J. Smith, entraîneur-chef des Sénateurs.

Joseph, lui, a amassé sept points à ses deux derniers matchs. Coincé dans un rôle de soutien avec l’équipe qui l’a repêché, le Lightning, il obtient une première véritable chance de se faire valoir dans un trio offensif. Au dernier match, il a passé 20 minutes sur la patinoire, un sommet pour lui en 227 matchs dans la LNH.

Il est évidemment que de passer d’une équipe à maturité à une équipe remplie de jeunes y est pour quelque chose. « Le Lightning a gagné deux Coupes de suite, donc il y avait plein de joueurs offensifs devant lui », a rappelé Smith.

« Évidemment, les rôles sont différents, selon ton équipe. Mais chaque fois que j’embarque, je veux scorer, être bon dans ma zone et compétitionner, a ajouté Joseph. Peu importe l’équipe, je veux faire ça. Mais ensuite, ce sont mes résultats et ma façon de jouer qui vont déterminer si je joue en avantage numérique, en désavantage et en fin de match. »

Cela dit, son temps d’utilisation laisse croire qu’il aura une meilleure chance de produire de tels « résultats » à Ottawa. Joseph, rappelons-le, avait été un choix de fin de 4e tour en 2015. Il a produit des statistiques offensives intéressantes dans le junior et dans la Ligue américaine. Pourrait-il s’établir comme un joueur des deux premiers trios dans la LNH ? Son entraîneur a offert une réponse nuancée.

« Est-il le joueur typique de deuxième trio qui marque et fait des jeux ? Je ne sais pas. Mais c’est le gars complémentaire qui fait tout le travail et qui a plus de talent que ce que les gens pensent. Ça fait longtemps qu’il n’a pas autant eu la rondelle. Il joue avec confiance. À force de jouer, on espère qu’il redeviendra comme dans le junior et la Ligue américaine, quand il amassait des points. »

En attendant, son arrivée permet aux Sénateurs de mieux équilibrer l’attaque, puisque Batherson a été muté au sein d’une unité avec le très rapide Alex Formenton et l’ultra talentueux Tim Stützle.

Formation probable des Sénateurs