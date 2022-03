Le gardien des Blue Jackets de Columbus Joonas Korpisalo sera opéré à une hanche et en conséquence il ratera le reste de la saison.

Mitch Stacy Associated Press

Le club de l’Ohio a indiqué que le joueur âgé de 27 ans sera soumis à une période de rééducation d’au moins six mois.

Les Jackets ont précisé que Korpisalo traînait cette blessure depuis un certain temps déjà, et qu’elle avait atteint un point où la meilleure solution était de passer sous le bistouri.

Korpisalo, qui a accepté un contrat de deux saisons l’an dernier, devait servir de monnaie d’échange aux Blue Jackets à la date limite des transactions plus tôt cette semaine. L’équipe a consenti un contrat de cinq ans et 27 millions US avec le gardien Elvis Merzlikins, qui a aussi été affecté par les blessures cette saison.

Ça signifie que Korpisalo devra ratifier un nouveau pacte avec les Blue Jackets, ou encore tester le marché des joueurs autonomes cet été.

Korpisalo, qui a déjà participé au match des étoiles, a pris part à 22 rencontres cette saison. Il présente un taux d’efficacité de ,877 — le pire de sa carrière — et une ronflante moyenne de buts alloués de 4,15. De plus, sa fiche jusqu’ici est de 7-11-0.

En comparaison, Merzlikins a compilé un dossier de 22-15 avec un taux d’efficacité de ,903 et une moyenne de 3,38 — des statistiques qui, malgré tout, sont en deçà de ses standards en carrière dans la LNH.

Merzlikins devrait donc être épaulé par la recrue Jean-François Bérubé lors des 18 derniers matchs à disputer cette saison.

Les Blue Jackets occupent le cinquième rang de la section Métropolitaine et devraient rater les séries éliminatoires. Ils affronteront les Jets à Winnipeg vendredi soir.