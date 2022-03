(Vancouver) Ce n’est certes pas la saison rêvée pour le Canadien et ses partisans, mais au moins, il y a de l’espoir. Entre autres au poste de centre.

Richard Labbé La Presse

Les problèmes au centre, ça vous dit quelque chose ? Depuis environ la dernière conquête de la Coupe Stanley en 1993, on affirme que le Canadien doit absolument s’améliorer au centre, et puis souvent, il fallait que cette amélioration passe par des joueurs de centre qui entraient dans la catégorie des « gros ».

Le Canadien de la présente mouture n’est peut-être pas une puissance au centre, mais à tout le moins, il y a de l’espoir.

Ainsi, le premier centre, Nick Suzuki, est aussi le premier marqueur du club, avec 40 points en 56 matchs. Jake Evans a été ralenti par les blessures – il a pris part à l’entraînement de lundi à Vancouver –, mais il montre des signes encourageants, tout comme Laurent Dauphin, qui s’attire déjà des comparaisons avec Phillip Danault après seulement 24 matchs chez le Canadien.

« Dans le cas de Laurent, j’ai seulement un petit échantillon de trois semaines, et je continue à l’aider le plus possible, a répondu l’entraîneur Martin St-Louis. Mais on voit qu’il s’agit d’un joueur qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Il a des qualités, et il peut se servir des occasions qu’on lui donne pour les montrer en ce moment. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE John Tavares et Laurent Dauphin

À cette liste, on peut même ajouter le nom de Rem Pitlick, qui ne va jamais menacer de s’offrir une page à lui tout seul dans le livre des records de la LNH, mais qui a tout de même récolté 10 points en 20 matchs depuis qu’il est arrivé avec le Canadien, lui qui avait été réclamé au ballottage au mois de janvier.

« C’est un joueur qui est capable de jouer au centre et qui a joué à cette position toute sa carrière, a ajouté Martin St-Louis. Je ne m’en fais pas avec la position de centre, les gars qui sont en mesure de jouer là, on va voir qui peut nous donner la meilleure chance de gagner en les plaçant dans cette position. »

Ce concept de placer les joueurs en position de succès est très cher à Martin St-Louis, et ce ne sont pas seulement ceux qui patinent au centre qui en profitent.

Ainsi, Cole Caufield est sur une fabuleuse lancée de 14 points en 11 rencontres depuis que le nouvel entraîneur est derrière le banc. Ce n’est pas un hasard.

C’est même voulu.

« Le concept de jeu qu’on emploie, ça aide les joueurs offensifs, je pense, a répété St-Louis lundi à Vancouver. On parle beaucoup des gars qui jouent sans la rondelle, et quand les gars sans la rondelle sont à la bonne place, ils vont toucher à la rondelle un peu plus. Cole n’a pas oublié à jouer au hockey au cours des derniers mois, mais des fois, tout ce que ça prend, c’est juste une petite recharge mentale, qu’on ajoute à des concepts offensifs. Ces concepts-là peuvent complémenter les forces des joueurs. »

Caufield, lui, a tenu à répéter une phrase, que l’on peut d’ailleurs entendre très souvent dans l’entourage de ce club ces jours-ci : « Les gars ont juste pas mal plus de plaisir maintenant… »

Si ça continue, on va finir par y croire.

Un souper des recrues onéreux C’est connu, Vancouver n’est pas une ville où l’on peut festoyer bien longtemps avec 20 $, et les sept recrues du Canadien l’ont appris à la dure lors du traditionnel souper des recrues, qui a eu lieu dimanche soir. En premier, les sept jeunes ont dû s’habiller en scaphandre, ce qui est déjà difficile, mais ensuite, ils ont eu à amener le reste du club au resto (pas en scaphandre, on présume), et ils ont eu à ramasser la facture. Combien, au juste ? On a chuchoté par ici que c’était quelque chose dans les cinq chiffres, ce que Cole Caufield n’a pas voulu confirmer. « Je ne sais pas exactement combien ça a coûté… mais ce fut assez étonnant ! », a ajouté le jeune joueur.

Beaucoup de gris En tout, cinq joueurs du Canadien ont pris part à l’entraînement avec un gilet gris, lundi à Vancouver, afin de les exclure des situations de mises en échec. Ainsi donc, messieurs Jake Evans, Paul Byron, Joel Edmundson, Jonathan Drouin, Christian Dvorak et Jeff Petry ont tous endossé un gilet sans contact, et il a été impossible de déterminer leur statut en vue du match de mercredi soir contre les Canucks. Notons aussi que le gardien Jake Allen était de retour à l’entraînement.