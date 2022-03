Consultez les comptes rendus des matchs disputés vendredi dans la LNH.

Victor Hedman a été complice de chaque but et Brian Elliott a stoppé 22 tirs.

Les Rangers ont le dessus sur les Devils

PHOTO DANNY WILD, USA TODAY SPORTS Patrik Nemeth (12) et Igor Shesterkin (31)

Igor Shesterkin a effectué 32 arrêts, Chris Kreider et Mika Zibanejad ont obtenu un but et une aide chacun et les Rangers de New York ont disposé des Devils du New Jersey par la marque de 3-1, vendredi soir.

Filip Chytil a aussi trouvé le fond du filet pour les Rangers qui remportent ainsi les deux dernières parties de leur séjour de trois matchs à domicile. La troupe new-yorkaise affiche un rendement de 6-1-1 à ses huit dernières parties au Madison Square Garden.

Nico Hischier a inscrit le seul but des Devils alors que Nico Daws a repoussé 29 lancers. Les voisins du New Jersey ont perdu cinq de leurs sept derniers affrontements.

Shesterkin a mérité sa 27e victoire de la saison en résistant notamment à une poussée offensive des Devils qui bénéficiaient d’un avantage numérique en troisième période. Le portier des Rangers s’est assuré de garder la porte bien fermée devant quatre lancers des Devils.

Le brio de Shesterkin n’est pas étranger à la fiche de 19-1-3 des Rangers lorsqu’ils mènent après deux périodes de jeu.

Alors qu’ils menaient déjà 2-1, les Rangers ont mis le dernier clou dans le cercueil des diables en milieu de troisième période quand Zibanejad s’est amené en zone adverse avant de refiler la rondelle à Kreider. Ce dernier a décoché un tir sur réception pour enfiler son 36e but de la saison et s’approcher à deux buts du meneur dans la LNH, Leon Draisatl des Oilers d’Edmonton.

Simmi Buttar, Associated Press